斗南農會理事賄選被解職 支持者冒雨抗議農委會伸黑手

農委會今年5月發文將涉及賄選的雲林縣斗南農會理事吳錦宗解職並要求遞補，引起斗南鎮長沈暉勛及前鎮長簡錦全所組的農會「改革聯盟」不滿，今天帶領農民在斗南鎮公所前冒雨舉布條抗議，要求農委會收回成命，並請不要把黑手伸進基層農會。

斗南農會今年新當選的理事吳錦宗，今年2月農會代表選舉涉嫌替其妻也是農會代表候選人，向兩名農民買票，吳於今年6月被法院判刑5月得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

農委會於今年5月4日行文給斗南鎮農會，依農會法第46條將涉及賄選的吳錦宗解去理事職務並進行遞補，引起「改革聯盟」不滿，今天由改革聯盟總顧問的前鎮長簡錦全帶領約20多人到斗南鎮公所，向改革聯盟會長也是斗年鎮長沈暉勛陳情，並冒雨舉布條向農委會表達抗議。

斗南鎮長沈暉勛表示，這次斗南農會選舉，好不容易以多數民意，結束「當權派」長達約30年的把持，為改革農會，由前鎮長簡錦全及地方勢力組成「改革聯盟」以壓倒性的會員代表數，贏得選舉，不料農委會卻插手基層農會，令人無法接受。

簡錦全指出，農委會逕行解除地方農會理事職務，可說是國內百年首見，吳錦宗賄選案被判5個月並緩刑3年，符合農會法第46條之1第2項規定，不必解除職務，但農委會又再以農會法第20條以吳有「保護管束」為由要求解職，可見農委會作法是有針對性。

簡錦全說，今天陳情抗議，主要是為把整個事件讓外界了解，台灣是民主法治國家，希望農委會能依法行事。沈暉勛也向農委會喊話，要求農委會懸崖勒馬，知錯能改不要打壓基層農會，早日收回成命，不要一錯再錯。