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阿里山紅外線相機監測 野生動物逗趣畫面曝光

中央社 / 嘉義市6日電

嘉義林區管理處在阿里山區陸續架設紅外線自動相機，長期監測野生動物，捕捉到野生動物生動有趣畫面，如黃喉貂爬樹、水鹿親子照片，還偵測到稀有及隱密物種，如食蟹獴等。

嘉義林管處今天表示，自2013年起，因應狂犬病，林務局中大型哺乳動物族群監測網開始針對全國山區鼬獾及其他食肉目動物進行自動相機監測，並自2017年起，逐步增加中高海拔樣點，林管處配合政策，於阿里山等轄區陸續架設30台紅外線自動相機。

嘉義林管處指出，紅外線自動相機陸續拍攝到山羌、水鹿、台灣野山羊、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心、黃喉貂、黃鼠狼、穿山甲、麝香貓、台灣黑熊等野生哺乳動物，其中不乏有捕捉到黃喉貂爬樹、水鹿親子照、野豬大集合、獼猴看鏡頭等野生動物逗趣書面。

林管處表示，使用紅外線自動相機來監測野生動物具有不少優點，不僅能全天候監測達1至3個月以上，節省調查的人力與時間，自動相機還能有效減低人為干擾，偵測到稀有及隱密的物種，如穿山甲、食蟹獴等。

林管處指出，山區相機架設的地點會選擇地勢平坦、獸徑交會、植被較單純的區域，才會有效拍攝到許多野生動物。

林管處強調，利用紅外線自動相機長期監測野生動物，不僅能拍到珍貴有趣的動物照片，還可用來分析物種活動模式、族群分布、評估族群的變化等，更可作為後續擬定保育相關政策的依據。

阿里山國家森林遊樂區的臉書（Facebook）除了會張貼阿里山園區的消息外，也會分享轄內有趣的訊息，包括紅外線自動相機所拍攝的野生動物。

阿里山 嘉義

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