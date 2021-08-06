南市推健康體適能、飲食教育兩年 胖子減少、剩食大減

台南市推動健康體適能與飲食營養教育行動計畫2年，已展現成效，學校午餐剩食量減少150萬公斤、國小學童體位適中率提升0.58%、國中提升0.29%，教育局今天下午表揚20所績優學校，並分享執行成果。

副市長戴謙表示，台南市在市長黃偉哲的前瞻規畫下，推出學童健康營養教育計畫，首創全國建立「健康體適能與飲食營養教育網站」，更推出「餐前5分鐘」營養教育方案，成為協助學校落實健康校園的最佳助手。

教育局長鄭新輝表示，健康體適能與飲食營養教育行動計畫內容多元，從個人健康習慣養成、學童家庭全面參與、校園運動風氣提升、食農教育珍惜食材等面向推動。去年推出學童健康護照制度，鼓勵家長一同參與，2年來學校午餐剩食量減少150萬公斤、國小學童體位適中率提升0.58%、國中提升0.29%。

教育局表示，為了養成學生良好運動習慣，透過推動SH150鼓勵學校規畫課間活動及普及化運動賽事，2020年執行率高達98.97%，今年參與人數提升至8872人次，且參賽學生性別比例達平衡。

績優學校中，南化國小結合SH150每天安排各項運動並利用鄰近後山舉辦慢跑活動，引發學生行動參與及結合社區、民間團體共同創發合作模式；建置剩食再利用機制，讓午餐剩食量零。新南國小每學年1項運動配合班際體育競賽提升班級團結力，開設運動性社團8類團團爆滿；運用開心農場做農園體驗活動，除做為午餐的食材，並推廣午餐吃光光活動，剩食率降低7.81%。

日新國小體育活動多元發展，落實下課時間教室淨空，學生畢業都必須具備運動技能。以趣味飲食活動的方式，辦理日新闖關王與營養小博士搶答活動提倡三章一Q，將飲食教育帶入社區，並落實於日常生活。

台南學子不僅要愛食物也要懂得惜食物，今年共計60校向教育局申請自給農園補助，東山國小的食米課程更在今年獲天下雜誌入選百大特色學校。