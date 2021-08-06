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不適應政治文化 台南衛生局長上任不到1年口頭請辭
台南市衛生局長許以霖去年9月上任，適逢新冠肺炎疫情，他不眠不休率領團隊投入防疫工作，加上他個性溫和、高EQ、待人有禮，在議會質詢期間也備受各黨派肯定、少被為難，不過，上任不到1年的他傳出不適應政治文化，已向市長黃偉哲口頭請辭，對此他不願受訪回應。
國民黨台南市議員洪玉鳳今天質詢疫苗相關議題時，肯定許以霖在防疫期間的付出，她說，一個醫生好好的不當，跑來當局長，剛好碰到疫情這個爛攤。接著，黃偉哲立即回說「他要走了」，洪玉鳳說「如果要離職了，要謝謝他這段時間的辛苦」。
對此，許以霖備詢結束後迅速離開，不願受訪。黃偉哲會後則表示，許以霖不適應現今的政治文化，已向他口頭請辭，但他還沒與許深入懇談，希望能慰留他，畢竟現在還在疫情期間，希望許局長能多擔待。
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