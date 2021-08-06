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父親節禮物！南市推出大型廢棄物清運線上申請

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局自8月8日起推出大型廢棄物線上申請，但僅針對一般住戶。圖／南市環保局提供
台南市環保局自8月8日起推出大型廢棄物線上申請，但僅針對一般住戶。圖／南市環保局提供

台南市環保局為提升服務效率，8月8日起市民申請清運大型廢棄物，除打電話聯繫清潔區隊外，還可至環保局網站或下載「台南垃圾車」APP，不受時間限制預約，收到申請後，各區清潔隊將在2天內主動連繫，約定時間載運。

若採用網站預約，請至環保局網站 (https://reurl.cc/VElqQ5)點選「環保快訊」，再點選「大型廢棄物清運申請」。進入後填寫相關資料、連絡資訊，再上傳1張申請載運的大型廢棄物照片，最後點「送出」即完成申請。

選擇APP，可至App store或Google play搜尋「台南垃圾車」下載，安裝完成後進入首頁，點選「其他功能」，選「大型廢棄物清運」，依序填寫資料、上傳1張申請載運的大型廢棄物照片後送出。

如用電話申請，環保局建議在上午時段預約，線上申請不受時間限制，民眾可多加利用線上申請載運。若先前已下載「台南垃圾車」，必須更新APP，舊版沒有「其他功能」選項，無法預約申請載運大型廢棄物。

環保局長謝世傑強調，大型廢棄物清運服務僅針對一般住戶，如有委託修繕房舍的建築廢棄物，業主需自行委託承包商載運或請合格清理業者處理。完成線上預約民眾，務必等待當地清潔隊連繫、約妥時間後，再將物件搬到約定地點，勿提前搬出，以免造成環境髒亂及影響交通。

廢棄物 垃圾車

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