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布袋商港堤防外擱淺貨輪 經一夜大浪進水沉沒

中央社 / 嘉義縣6日電

山寶貳號貨輪疑因颱風帶來的大浪，輪船失控，昨天下午擱淺布袋商港堤防外，今早船艙進水沉沒、未漏油，但5只貨櫃隨浪漂走；港務公司表示，風浪轉小後，將進行抽油與打撈。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處表示，山寶貳號貨輪疑因盧碧颱風帶來的大浪，造成船舵斷裂，輪船失控，昨天下午於布袋商港堤防外擱淺，船上9名船員，已使用吊車救出。

今天上午風浪並未減弱，船隻在風浪拍打下已沉沒，港務公司研判有兩個原因，可能是海水經由甲板灌入船艙，或是船身破洞進水沉沒。

港務公司表示，目視海面，並未發現漏油情況，不過船上35只貨櫃，目前已有5只隨浪漂走，裡面都是裝著民生用品。

港務公司說，等待海象變好，將立即進行抽油工作，並拖救貨輪，機具都已在岸邊等待。

嘉義氣象站表示，盧碧颱風已降為熱帶性低氣壓，但一直在附近徘徊，到下星期一海象才會轉好，呼籲民眾小心。依中央氣象局海象資料，今天東石安平沿海，海浪為大浪，浪高3至4公尺，吹9至10級陣風。

盧碧颱風 漏油 氣象局

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