俗女養成記2周日首播！台南後壁「俗女村」同步開張

《俗女養成記》2019年熱播後，帶動拍攝地點台南後壁菁寮小旅行，後壁商圈理事長吳翊榛等地方人士積極發展「俗女村」，推動農村文化新體驗，。目前「俗女村」共營運包括義昌碾米廠、金德興中藥行、見成傢俱店等3處建築，加上引進年輕團隊參與經營，有「斑花農田」、「古夜天工坊」進駐中；文化局表示，防疫降至2級警戒，民眾在戴緊口罩、維持好社交距離前提下，隨著《俗女養成記2》8日（周日）正式上映，不妨也可到「俗女村」走走看看，在菁寮不僅可以看看劇中主角陳嘉玲成長生活的劇中場景，還可逛逛文創、農產，參與食農體驗、小旅行。

文化局表示，華視、CATCHPLAY台式新喜劇《俗女養成記2》8日（周日）將正式上映，《俗女養成記》首季以台南後壁菁寮老街及金德興中藥行為戲中重要場景，第二季場景則將著重同樣位在菁寮的「嘉玲的家」。劇情延續第一季，女主角陳嘉玲辭掉北部工作回到老家，買下老宅定居於此，迎接41歲後的人生下半場新生活，是第二季的故事重點。

在《俗女養成記》第一季尾聲中，陳嘉玲（謝盈萱飾）花光了自己銀行存款積蓄，買下了小時候曾恐懼的鬼屋，重新粉刷房子準備入住，《俗女養成記2》劇情中小嘉玲（吳以涵飾）升上國中，開始邁入少女青春期，初經到來轉大人，卻間接引燃家庭革命！小永森因故住進金德興中藥行，和陳家人同居，一段酸甜苦澀的三角戀漸漸發酵。而另一個時空的大嘉玲新居正式落成，期待已久的入厝Party，竟然陰錯陽差、釀成求婚急診的驚魂記！邁向41歲的人生下半場，嘉玲使出渾身解數想要留住青春，而他與青梅竹馬的蔡永森（藍葦華飾）最後能否終成眷屬？也令許多觀眾們期待！