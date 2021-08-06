疫情緩和 台南開放7座泳池供選手訓練

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台南市公私立游泳池關閉多時，台南市長黃偉哲今天宣布開放全市7座學校及市立游泳池作為選手訓練基地，但不對外開放。

黃偉哲今天表示，考量游泳選手與教練實際需求，確保台南市游泳選手訓練與今年全國運動會的成績表現，台南市在符合防疫指引與共通規範下，訂定「台南市游泳選手組訓因應COVID-19防疫管理規範」，利用7座學校及市立游泳池作為選手訓練基地，讓台南市選手為全運會安心備戰。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，全國各游泳池今年5月19日因疫情警戒調升為第3級而關閉，如今警戒雖降為第2級，游泳池仍未開放，市府考量游泳選手訓練目的是備戰全運會，和一般市民游泳目的不同，才規劃7座學校及市立游泳池作為選手專屬訓練基地。

市府規劃開放訓練的游泳池，包括後甲國中、大成國中、金城國中、永康國中、新興國中、新營游泳池、歸仁游泳池。

教育局人員說，選手訓練期間要遵循教育部公告訓練防疫指引及共通性規範，在游泳池內也要維持2公尺以上安全社交距離，上岸後須馬上配戴口罩，兼顧防疫及訓練。

台南市體育處表示，109年疾病管制署曾函釋COVID-19為新興傳染病，截至目前，未有證據顯示游泳池內受感染，因台南市疫情相對緩和，考量選手確有回到泳池訓練的必要，因此規劃7座游泳池專供選手訓練，但選手訓練名單須提前造冊經審查通過，也不對外開放。