快訊

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

拜登政府首度對台軍售 專家：雙方政府仍須省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美蛋糕慶獲國際評鑑獎、小甜甜彌月禮 推任兩件九折

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美幸福頌「雪霜硬式年輪蛋糕」摘下二星。圖／奇美食品提供
奇美幸福頌「雪霜硬式年輪蛋糕」摘下二星。圖／奇美食品提供

藝人小甜甜張可昀7月喜獲千金「米苔目」，正在分送愛女彌月禮盒，用的是奇美食品六月贏得號稱「食品界米其林」iTQi國際風味評鑑獎章的「雪霜硬式年輪蛋糕」；奇美食品上午表示，慶祝產品在國際舞台上嶄露頭角、也祝福張可昀，推出療癒甜點任2件9折優惠。

iTQi被稱作食品界米其林，是因主辦單位從20多個國家、邀請至少200名米其林星級餐廳廚師、侍酒師組成專業評審團，針對世界各地參賽食品盲測，依照第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地等項目綜合評比，頒發國際風味絕佳獎章（Superior Taste Award），業界認為是全球最具影響力評鑑之一。

奇美食品旗下烘焙品牌「C'est si bon幸福頌」今年參加在比利時舉辦的iTQi國際風味評鑑，以「雪霜硬式年輪蛋糕」摘下「國際風味絕佳二星獎章」，另一款「西尾抹茶年輪蛋糕」也奪得一星；！奇美食品也推出療癒甜點任2件9折優惠，消費者可宅配網購，「在家享用星級下午茶的這份幸福」。

奇美食品表示，藝人小甜甜樂與粉絲們分享母女日常的她，日前曬出愛女彌月禮盒，彌月小卡上可見「米苔目」清秀五官，被米苔目食材包圍的萌樣，也讓藝人金剛、解婕翎、GIGI林如琦等演藝圈好友們收到彌月禮後都大讚可愛。

幸福頌的「西尾抹茶年輪蛋糕」獲米其林評審團一星肯定。圖／奇美食品提供
幸福頌的「西尾抹茶年輪蛋糕」獲米其林評審團一星肯定。圖／奇美食品提供
藝人小甜甜選用「C'est si bon幸福頌」作為愛女的彌月禮。圖／經紀人提供
藝人小甜甜選用「C'est si bon幸福頌」作為愛女的彌月禮。圖／經紀人提供
奇美「幸福頌」獲比利時iTQi摘星殊榮。圖／奇美食品提供
奇美「幸福頌」獲比利時iTQi摘星殊榮。圖／奇美食品提供

米其林

延伸閱讀

協助面罩「加工」助醫護抗疫 奇美醫院志工隊招募新血

貝里斯護理師來台取經18個月結業 開啟交流新頁

疫情造成各種癌症篩檢數量大減 奇美醫推得來速促回流

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

相關新聞

颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪碰撞消波塊一整夜 快沉沒了

盧碧颱風掀起巨大風浪，昨天下午一艘往來台灣澎湖之間的貨輪「山寶貳號」，擱淺嘉義縣布袋商港堤岸，聯合救援小組雖調度軟墊，但...

台南重陽敬老禮金今年起設排富條款 逾2萬長輩恐領不到

重陽節將至，縣市政府發放的敬老禮金一直受到長輩期待，不過，台南市政府今年起祭出排富條款，只要最近1年綜合所得稅率達20％...

雨水豐沛仁義潭、蘭潭快灌飽了 停止進水自然洩洪

6月起梅雨，加上西南氣流，接連颱風帶來豐沛降雨，讓供應嘉義縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，以及嘉義市蘭潭水庫，進帳豐...

南英商工棒球好手從軍 通過「天堂路」成陸戰蛙人

南英商工汽車科畢業生白羽，是棒球隊選手，體能超群，運動神經非常靈敏，雖然學業不是非常頂尖，卻有從軍的夢想，希望尋求更好的...

奇美蛋糕慶獲國際評鑑獎、小甜甜彌月禮 推任兩件九折

藝人小甜甜張可昀7月喜獲千金「米苔目」，正在分送愛女彌月禮盒，用的是奇美食品六月贏得號稱「食品界米其林」iTQi國際風味...

颱風影響不大 台南麻豆文旦今年品質更佳半個月後採收

台南麻豆文旦再過半個月就要採收，為鼓勵果農以友善無毒環境栽培，台南農業局進行文旦王評鑑表揚，今年有麻豆、下營、官田及六甲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。