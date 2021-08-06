奇美蛋糕慶獲國際評鑑獎、小甜甜彌月禮 推任兩件九折

藝人小甜甜張可昀7月喜獲千金「米苔目」，正在分送愛女彌月禮盒，用的是奇美食品六月贏得號稱「食品界米其林」iTQi國際風味評鑑獎章的「雪霜硬式年輪蛋糕」；奇美食品上午表示，慶祝產品在國際舞台上嶄露頭角、也祝福張可昀，推出療癒甜點任2件9折優惠。

iTQi被稱作食品界米其林，是因主辦單位從20多個國家、邀請至少200名米其林星級餐廳廚師、侍酒師組成專業評審團，針對世界各地參賽食品盲測，依照第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地等項目綜合評比，頒發國際風味絕佳獎章（Superior Taste Award），業界認為是全球最具影響力評鑑之一。

奇美食品旗下烘焙品牌「C'est si bon幸福頌」今年參加在比利時舉辦的iTQi國際風味評鑑，以「雪霜硬式年輪蛋糕」摘下「國際風味絕佳二星獎章」，另一款「西尾抹茶年輪蛋糕」也奪得一星；！奇美食品也推出療癒甜點任2件9折優惠，消費者可宅配網購，「在家享用星級下午茶的這份幸福」。