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奇美蛋糕慶獲國際評鑑獎、小甜甜彌月禮 推任兩件九折
藝人小甜甜張可昀7月喜獲千金「米苔目」，正在分送愛女彌月禮盒，用的是奇美食品六月贏得號稱「食品界米其林」iTQi國際風味評鑑獎章的「雪霜硬式年輪蛋糕」；奇美食品上午表示，慶祝產品在國際舞台上嶄露頭角、也祝福張可昀，推出療癒甜點任2件9折優惠。
iTQi被稱作食品界米其林，是因主辦單位從20多個國家、邀請至少200名米其林星級餐廳廚師、侍酒師組成專業評審團，針對世界各地參賽食品盲測，依照第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地等項目綜合評比，頒發國際風味絕佳獎章（Superior Taste Award），業界認為是全球最具影響力評鑑之一。
奇美食品旗下烘焙品牌「C'est si bon幸福頌」今年參加在比利時舉辦的iTQi國際風味評鑑，以「雪霜硬式年輪蛋糕」摘下「國際風味絕佳二星獎章」，另一款「西尾抹茶年輪蛋糕」也奪得一星；！奇美食品也推出療癒甜點任2件9折優惠，消費者可宅配網購，「在家享用星級下午茶的這份幸福」。
奇美食品表示，藝人小甜甜樂與粉絲們分享母女日常的她，日前曬出愛女彌月禮盒，彌月小卡上可見「米苔目」清秀五官，被米苔目食材包圍的萌樣，也讓藝人金剛、解婕翎、GIGI林如琦等演藝圈好友們收到彌月禮後都大讚可愛。
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