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颱風影響不大 台南麻豆文旦今年品質更佳半個月後採收

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆文旦進入成熟期，果園排水都做得相當好，只要風不大不造成落果，影響收成不大。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，果園排水都做得相當好，只要風不大不造成落果，影響收成不大。圖／台南市農會提供

台南麻豆文旦再過半個月就要採收，為鼓勵果農以友善無毒環境栽培，台南農業局進行文旦王評鑑表揚，今年有麻豆、下營、官田及六甲等80位果農報名參賽，評審冒雨到果園評鑑，下周一公布入選名單，因今年品質普遍都不錯，原訂入選60人將增額到65人，9月1日選出文旦王。

因颱風外圍環流引進西南氣流，台南地區大雨不斷，許多農作物受損，即將收成的麻豆文旦也令人憂心，台南區農改場文旦專家張汶肇說，文旦是怕風比較不怕雨，且麻豆文旦果園經營管理排水都做得很好，埤頭等少數低漥地區遇大會積淹水，但只要很快就消退，對文旦果樹及品質不會有影響。

台南麻豆文旦今年果實偏小，也符合市場需求，張汶肇說，普遍是格內品居多，較少大果，都在400公克至600公克 ，適合禮盒裝的品質，日前評鑑時有稍微品嘗一下風味也不錯，文旦採收後要經過辭水的過程，甜度和風味會更提昇，今年預計在8月中下旬進入採收。

台南市農業局委託台南市農會辦理文旦大賽，評選需經果園評鑑、農藥檢驗和果品評鑑等3關，報名的果園會先作農藥安檢，合格果農進入果園評鑑內容有果園園相、健康安全及肥培管理，下周一公布入選名單，18至20日排定日期到果園採果，最後是果品評鑑，果品評鑑內容包括果品外觀、糖度、肉質風味及種子數等，加總果園及果品評鑑分數後，9月1日在新營南瀛堂選出文旦王等獎項表揚。

農業局統計台南文旦種植面積約1109公頃，麻豆847公頃居最多、下營區92公頃、官田區37公頃。另外，佳里、大內等也有果農栽種文旦，預估今年的產量比去年略多。為鼓勵農民以無毒、永續及友善環境栽培，雖受疫情影響，但今年仍辦理文旦大賽。

台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，今年品質普遍都很好。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，今年品質普遍都很好。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供
台南麻豆文旦進入成熟期，文旦王評鑑冒雨進行中。圖／台南市農會提供

文旦 疫情 農民

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