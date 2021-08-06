嘉義縣街頭藝人改採登記制 一地考證雲嘉嘉3縣市展演

嘉義縣文化觀光局配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，6月2日修正公告「嘉義縣街頭藝人從事藝文活動要點」，原須經委員審查通過發證，修正為「登記制」，但須參加並完成文觀局辦理的工作坊，因新冠肺炎疫情，街頭藝人工作坊目前暫停辦理，視疫情狀況再行辦理。

嘉義縣街頭藝人自99年起開辦至109年，共發出757張證照，種類包含音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝、工藝等，107年推動雲林縣、嘉義縣、嘉義市「一地考證，三縣市展演」，全國首創跨縣市合作認證。

透過雲嘉嘉3縣市所轄公共空間及管理單位，開放受理3縣市認證街頭藝人申請，因此一證在手，可在3縣市公共空間申請展演相互技藝交流、創意激盪，嘉惠縣民及街頭藝術家。