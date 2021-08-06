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嘉義縣街頭藝人改採登記制 一地考證雲嘉嘉3縣市展演

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣街頭藝人改採登記制， 一地考證雲嘉嘉3縣市展演，圖為街頭藝人展演情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣街頭藝人改採登記制， 一地考證雲嘉嘉3縣市展演，圖為街頭藝人展演情形。圖／嘉縣府提供

嘉義縣文化觀光局配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，6月2日修正公告「嘉義縣街頭藝人從事藝文活動要點」，原須經委員審查通過發證，修正為「登記制」，但須參加並完成文觀局辦理的工作坊，因新冠肺炎疫情，街頭藝人工作坊目前暫停辦理，視疫情狀況再行辦理。

嘉義縣街頭藝人自99年起開辦至109年，共發出757張證照，種類包含音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝、工藝等，107年推動雲林縣、嘉義縣、嘉義市「一地考證，三縣市展演」，全國首創跨縣市合作認證。

透過雲嘉嘉3縣市所轄公共空間及管理單位，開放受理3縣市認證街頭藝人申請，因此一證在手，可在3縣市公共空間申請展演相互技藝交流、創意激盪，嘉惠縣民及街頭藝術家。

縣轄公告可申請展演的場域包括：嘉義縣表演藝術中心、東石漁人碼頭、竹崎親水公園、新港鐵道公園、蒜頭蔗埕文化園區等18處所，詳情可上文化觀光局網站公告的嘉義縣開放街頭藝人展演空間場地彙整表查詢，「嘉義縣街頭藝人從事藝文活動要點」詳細可查閱嘉義縣文化觀光局網站。

嘉義縣街頭藝人改採登記制， 一地考證雲嘉嘉3縣市展演，圖為街頭藝人展演情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣街頭藝人改採登記制， 一地考證雲嘉嘉3縣市展演，圖為街頭藝人展演情形。圖／嘉縣府提供

嘉義 街頭藝人 觀光局

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