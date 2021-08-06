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南英商工棒球好手從軍 通過「天堂路」成陸戰蛙人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南英商工畢業生白羽通過「天堂路」測驗，成為兩棲偵搜陸戰蛙人。圖/南英工商提供
台南市南英商工畢業生白羽通過「天堂路」測驗，成為兩棲偵搜陸戰蛙人。圖/南英工商提供

南英商工汽車科畢業生白羽，是棒球隊選手，體能超群，運動神經非常靈敏，雖然學業不是非常頂尖，卻有從軍的夢想，希望尋求更好的發展與更穩定的收入改善家中經濟狀況。畢業後透過國軍招募加入海軍陸戰隊，日前通過「天堂路」魔鬼測驗，成為兩棲偵搜陸戰蛙人，師長聞訊，以他為榮。

校長陳志隆表示，去年畢業的白羽，升上三年級後，大家都開始規畫自己未來的工作與升學，他還在徬徨，有一天，海軍陸戰隊配合學校辦招募博覽會，原本就有從軍念頭的白羽，聽了招募員介紹陸戰隊的工作任務性質，加上傳承榮耀的數位虎斑迷彩軍裝，內心彭湃洶湧，深受感動，經教官的鼓勵與經驗分享，決定從軍，報考志願役士兵，加入海軍陸戰隊。今年完成訓練後，報名傳說中最令人聞風喪膽的蛙人訓，日前通過「天堂路」的考驗。

陳志隆說，學校教官與白羽的導師，聽到白羽要過天堂路，都想到現場加油，但因疫情影響，營區嚴密防疫暫停開放，無法到場加油；但認真的白羽，仍然憑著努力，完成充滿了挫折與磨練的魔鬼測驗，成為陸戰蛙人，大家都為他高興。白羽曾說「要當兵就要當最能打仗的兵，我要當海軍陸戰隊」，老師表示，至今回想，令人折服與感動。

陳志隆表示，學生從軍後，常會在休假特別穿著軍服回到學校教官室，分享當兵的酸甜苦辣，看著穿著軍服的學生神采奕奕、英姿煥發，總是想著眼前這個有著寬闊胸膛的男子漢，已不再是當年那個頑皮嬉鬧的小毛頭了，心中多了欣慰感。

陸戰隊 海軍 教官

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