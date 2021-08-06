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協助面罩「加工」助醫護抗疫 奇美醫院志工隊招募新血
抗疫期間後勤的醫院志工也不停歇。奇美醫院收到大批捐贈的「防護面罩」，院內志工協助將面罩「加工」加強防護，給予醫療人員堅定支援。奇美醫學中心即日起至8月31日招募志願者，邀請有心服務的民眾，加入行列。
「防護面罩買現成的就好，為何還要加工呢？」陳春婷說，其實醫護採檢時，病毒可能從脖子附著，就有感染危險，需以絨布再從面罩下緣延伸到胸前，看似很簡單，但製作複雜，需先將絨布貼雙面膠，再固定面罩上。
她說，每看到醫護拿下面罩，臉上深深的印痕都覺不捨；醫療方面志工無法幫上忙，但可幫忙面罩加強防護，讓醫護得到更好保護就覺得很開心，他們在前線治療病人，志工也在後面堅定支援。
奇美醫社服志工隊創隊至今34年、人數約400人分別提供引導諮詢、協助行動不便民眾上下車、看診輪椅借用、協助就醫、關懷住院病人及幫無家屬又行動不便病人擦澡等。
志工管理員楊雅涵表示，志工隊有30組家庭志工，有對夫妻檔先後都擔任過志工隊長，曾問他們來當志工的初心是什麼？他們的回答是「做善事不能等，現在有心就要立馬行動！」不少志工一做就是近30年。
奇美醫學中心即日起至8月31日招募志願者。組別服務、急診、門診、病房訪視、安寧及母嬰親善組。服務時間周一至五上午8點半至11點半、下午兩點至5點、晚上6點至9點；志工每周至少固定一個時段值班三小時。年滿20歲以上，國小以上畢業者「具愛心、耐心、肯學習，對醫院志工服務有興趣的民眾」，可上官網報名，查詢電話06-2812811分機52126。
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