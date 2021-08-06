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颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪碰撞消波塊一整夜 快沉沒了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪「山寶貳號」，碰撞消波塊一整夜 快沉沒了。記者魯永明 ／翻攝
颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪「山寶貳號」，碰撞消波塊一整夜 快沉沒了。記者魯永明 ／翻攝

盧碧颱風掀起巨大風浪，昨天下午一艘往來台灣澎湖之間的貨輪「山寶貳號」，擱淺嘉義縣布袋商港堤岸，聯合救援小組雖調度軟墊，但仍經不起一整夜強浪衝擊及碰撞消波塊，上午船身被大浪吞沒，情況危急，救援小組監視海面，佈設攔油索，避免漏油造成海洋汙染

救援小組由台灣港務公司布袋管理處、海巡岸巡、環保局等相關單位組成，「山寶貳號」貨輪總噸位1416，貨輪上有130公秉柴油、160公升滑油，以及18個貨櫃裝置散裝雜貨，船身不斷遭巨浪碰撞消波塊，擔心破洞漏油。

上午海象惡劣，無法動用大型拖船拖離貨輪，也無法展開海上抽油作業，海巡人員及環保局人員在岸上監視，佈設攔油索，等海象轉好，馬上展開貨輪救援。

布袋商港定期貨輪「山寶貳號」，航行布袋商港與澎湖之間，昨天下午從澎湖出海回布袋商港，風浪未達8級禁航標準，因海上風浪大，貨輪疑似無法操控，擱淺布袋商港靠近消波塊，9名船員獲救，為避免撞擊消波塊，調度軟墊保護，防止船身破裂受損。

2019年8月1日，嘉明海運公司「勝利輪」擱淺布袋商港棄船，8名船員獲救，沉船未打撈，解體清除長達1個月，船上8.1噸柴油及滑油全部抽光，海洋汙染危機解除，但環保局監控蒐證共2次漏油，依海汙法裁罰60萬元罰鍰；加上這次「山寶貳號」擱淺，是布袋商港3年內發生的第2起貨輪擱淺事件 。

颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪「山寶貳號」，碰撞消波塊一整夜 快沉沒了。記者魯永明 ／翻攝
颱風巨浪擱淺布袋商港貨輪「山寶貳號」，碰撞消波塊一整夜 快沉沒了。記者魯永明 ／翻攝
上午海象惡劣，無法動用大型拖船拖離貨輪，也無法展開海上抽油作業，海巡人員及環保局人員在岸上監視，佈設攔油索。記者魯永明 ／翻攝
上午海象惡劣，無法動用大型拖船拖離貨輪，也無法展開海上抽油作業，海巡人員及環保局人員在岸上監視，佈設攔油索。記者魯永明 ／翻攝

漏油 澎湖 海洋汙染

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