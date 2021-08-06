雨水豐沛仁義潭、蘭潭快灌飽了 停止進水自然洩洪

6月起梅雨，加上西南氣流，接連颱風帶來豐沛降雨，讓供應嘉義縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，以及嘉義市蘭潭水庫，進帳豐沛，兩座水庫超過9成蓄水率，為維護水庫安全，水公司第五區管理處暫停從八掌溪竹山進水口進水，啟動自然洩洪。

仁義潭、蘭潭水庫蓄水量回升，逼近滿水位，水情燈號恢復正常，水庫湖光山色情景再現，晨昏吸引許多攝影愛好者取景，南區水資源局說，嘉義屬水庫型供水，庫容量有限。

南區水資局水庫蓄水統計，目前仁義潭蓄水量2507萬立方公尺，水位104.91公尺，快接近滿水位105公尺，2528萬立方公尺，蓄水率99.17％。蘭潭蓄水量904萬立方公尺，水位75.13公尺，滿水位75.38公尺，923萬立方公尺，蓄水率97.9%％，2座水庫合計蓄水量3411萬立方公尺。

由於這幾天雨下不停，水公司五區處停止從雲林湖山水庫調度水源，每天供應嘉義縣市30萬噸水源，仁義潭水庫停止從八掌溪竹山進水口進水，自來水供應無虞。