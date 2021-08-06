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注意！曾文水庫已達滿水位 上午11點再開啟溢洪道放水
水利署南區水資源局今天表示，曾文水庫已達正常滿水位（228公尺），因應盧碧颱風帶來降雨加大水庫蓄洪空間及辦理沖淤作業，今天11點開啟溢洪道，預計逐步加大放水量至1700cms（每秒／立方公尺），後續會視降雨情形、颱風動態及預估降雨量滾動操作。
南水局副局長兼發言人蘇柄源表示，因西南氣流帶來水氣，南部山區持續降雨，這一次操作調節放水的水量比上一波大，但時間會縮短，除了增加防洪空間外，也希望將暫置在河道的淤泥沖刷更乾淨，曾文水庫調節放水會操作水位在226公尺，後續再蓄回228公尺。
曾文水庫因應8月豪雨事件曾文水庫從2日下午5點啟動調節性放水、最高時3道閘門全開，每秒達到900立方公尺，加大放流力道，4日上午11點才關溢洪道，加大防淤隧道排水量，持續至今已放水8千550萬立方公尺。這是曾文水庫2年來再度進行調節性放水，3道閘門全開氣勢滂沱也吸引不少遊客前往觀看。
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