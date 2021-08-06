注意！曾文水庫已達滿水位 上午11點再開啟溢洪道放水

水利署南區水資源局今天表示，曾文水庫已達正常滿水位（228公尺），因應盧碧颱風帶來降雨加大水庫蓄洪空間及辦理沖淤作業，今天11點開啟溢洪道，預計逐步加大放水量至1700cms（每秒／立方公尺），後續會視降雨情形、颱風動態及預估降雨量滾動操作。

南水局副局長兼發言人蘇柄源表示，因西南氣流帶來水氣，南部山區持續降雨，這一次操作調節放水的水量比上一波大，但時間會縮短，除了增加防洪空間外，也希望將暫置在河道的淤泥沖刷更乾淨，曾文水庫調節放水會操作水位在226公尺，後續再蓄回228公尺。