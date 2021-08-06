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台南北外環道路工程 國道南下車道23、24日夜間封閉
內政部營建署南區工程處為配合辦理「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼箱型梁吊裝作業 (317k+500)，將於8月23日及24日每日22時至翌日6時封閉國道1號南下台南系統交流道至永康交流道路段，台南市警局交通警察大隊提醒用路人配合提前改道。
交大指出，南下線道路施工封閉期間，交通部高速公路局南區護養工程分局建議替代道路如下：
1、長程：原國1南行下營系統交流道→台84東行線官田系統交流道→國3南行關廟交流道→台86線仁德系統交流道→國1南行。
2、短程：原國1南行台南系統交流道→國8東行線新巿交流道→南科連絡道→新港社大道→台1線道→國1永康交流道南行。
交大表示，施工期間車道封閉，改採替代道路通行，將透過警察廣播電台及地方電台隨時播報附近道路路況外，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，同時也請車輛駕駛人配合管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。
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