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黃筱雯小心了！ 黃偉哲要用美食讓她突破51公斤

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲準備在地美食、卡片寄給台南參加奧運的選手。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲準備在地美食、卡片寄給台南參加奧運的選手。圖／南市教育局提供

台南最美的是人情味與美食，市長黃偉哲已準備好台南美食要送給台南的奧運勇將，獲得舉重49公斤級第4名的方莞靈已收到這份祝福，並在IG表達開心。給選手陳柏任的美食今天已寄出，另鄭怡靜及曾表示要吃爆台南美食的黃筱雯，市府將在兩人回國後，寄上滿滿的祝福。

今年東京奧運，我國代表隊創下歷年最佳紀錄，台南子弟兵方莞靈勇奪女子舉重49公斤級第4名，陳柏任則在男子96公斤級舉重比賽獲得第5名；鄭怡靜在桌球男女混雙拿下銅牌。

方莞靈、陳柏任已陸續返國，住進防疫旅館，黃偉哲為了解他們思鄉之愁，準備了在地美食，讓他們不寂寞。美食包括名坂奇夏威夷豆塔、名坂奇巧克力餅乾、連德堂煎餅、黑橋牌豬肉乾、鳳梨果乾、所長茶葉蛋等，還有1張祝福卡片 。

台南市教育局表示，方莞靈已在今天收到這份來自家鄉的祝福，另今天也寄給陳柏任，最慢明天會收到。鄭怡靜還未回國，等回國後住進防疫旅館，也會立即寄出。

奪得奧運拳擊女子51公斤級銅牌的黃筱雯，今年5月間到成大參加全國大專運動會時，曾表示很喜歡台南的美食，要吃爆台南美食，這份美食自然少不了她。黃偉哲說，一定會讓黃筱雯大快朵頤，超過51公斤，「等吃完再瘦身」。

獲得奧運舉重49公斤級第4名的方莞靈，今天收到來自台南的祝福。圖／南市教育局提供
獲得奧運舉重49公斤級第4名的方莞靈，今天收到來自台南的祝福。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲準備在地美食、卡片寄給台南參加奧運的選手，方莞靈已收到。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲準備在地美食、卡片寄給台南參加奧運的選手，方莞靈已收到。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲寄祝福卡片給獲得奧運舉重49公斤級第4名的方莞靈。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲寄祝福卡片給獲得奧運舉重49公斤級第4名的方莞靈。圖／南市教育局提供

東京奧運 黃偉哲 黃筱雯

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