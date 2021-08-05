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張麗善送父親節禮 縣府6男員工突搞笑掀肚
父親節即將到來，雲林縣長張麗善縣長與副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌，今天分頭到各局處送上「Yunlin papa」限定版棒球帽，提前祝福縣府男員工，部分男員工還掀開自己的鮪魚肚寫著「父親節快樂」斗大的字，感謝贈帽者，讓張麗善大感驚訝，大笑鼓掌祝福這群可愛的阿爸。
張麗善說，父親角色也隨時代進化，不止是小孩玩伴，也是體貼的另一半，身為父親的同仁，工作兢兢業業；又要肩負家庭重擔。尤其這段時間，防疫又防災，忙得不可開交，今天新手送上一頂棒球帽，借以感謝各位父親們的辛勞。
張麗善說，這款棒球帽是精心設計，排汗效果佳，美觀又實用，期待工作忙碌之餘，多少幫忙遮陽避雨。她也不忘提醒大家注意身體保健，站在防疫第一線更要注意安全。
張麗善逐一把帽子送到同仁手上，並也親自幫年長者戴上，溫馨加分，當步入行政計畫處時，處長李明岳帶領員工在門口相迎，六個大男人突然掀起上衣，露出自己鮪魚肚，寫著「父親節快樂YA！」來回報贈帽者，張麗善對員工突如其來的掀肚搞笑動作，當場大笑鼓掌祝福幾位可愛的「掀肚爸」。
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