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張麗善送父親節禮 縣府6男員工突搞笑掀肚

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
行政計畫處長李明岳帶領員工在門口歡迎縣長張麗善來送父親節小禮物，六人突然掀起上衣露出寫著「父親節快樂」的大肚子，張麗善驚奇鼓掌大笑。記者蔡維斌／翻攝
行政計畫處長李明岳帶領員工在門口歡迎縣長張麗善來送父親節小禮物，六人突然掀起上衣露出寫著「父親節快樂」的大肚子，張麗善驚奇鼓掌大笑。記者蔡維斌／翻攝

父親節即將到來，雲林縣長張麗善縣長與副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌，今天分頭到各局處送上「Yunlin papa」限定版棒球帽，提前祝福縣府男員工，部分男員工還掀開自己的鮪魚肚寫著「父親節快樂」斗大的字，感謝贈帽者，讓張麗善大感驚訝，大笑鼓掌祝福這群可愛的阿爸。

張麗善說，父親角色也隨時代進化，不止是小孩玩伴，也是體貼的另一半，身為父親的同仁，工作兢兢業業；又要肩負家庭重擔。尤其這段時間，防疫又防災，忙得不可開交，今天新手送上一頂棒球帽，借以感謝各位父親們的辛勞。

張麗善說，這款棒球帽是精心設計，排汗效果佳，美觀又實用，期待工作忙碌之餘，多少幫忙遮陽避雨。她也不忘提醒大家注意身體保健，站在防疫第一線更要注意安全。

張麗善逐一把帽子送到同仁手上，並也親自幫年長者戴上，溫馨加分，當步入行政計畫處時，處長李明岳帶領員工在門口相迎，六個大男人突然掀起上衣，露出自己鮪魚肚，寫著「父親節快樂YA！」來回報贈帽者，張麗善對員工突如其來的掀肚搞笑動作，當場大笑鼓掌祝福幾位可愛的「掀肚爸」。

父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝
父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝
父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝
父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝
父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝
父親節將屆，雲林縣長張麗善贈送棒球帽給縣府男員工，祝福他們父親節快樂。記者蔡維斌／翻攝

張麗善 父親節

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