張麗善送父親節禮 縣府6男員工突搞笑掀肚

父親節即將到來，雲林縣長張麗善縣長與副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌，今天分頭到各局處送上「Yunlin papa」限定版棒球帽，提前祝福縣府男員工，部分男員工還掀開自己的鮪魚肚寫著「父親節快樂」斗大的字，感謝贈帽者，讓張麗善大感驚訝，大笑鼓掌祝福這群可愛的阿爸。

張麗善說，父親角色也隨時代進化，不止是小孩玩伴，也是體貼的另一半，身為父親的同仁，工作兢兢業業；又要肩負家庭重擔。尤其這段時間，防疫又防災，忙得不可開交，今天新手送上一頂棒球帽，借以感謝各位父親們的辛勞。

張麗善說，這款棒球帽是精心設計，排汗效果佳，美觀又實用，期待工作忙碌之餘，多少幫忙遮陽避雨。她也不忘提醒大家注意身體保健，站在防疫第一線更要注意安全。