感念事業上貴人傳遞善的種子 光弘機械捐復康巴士傳愛

一輛以感恩心情捐贈的復康巴士，今天在中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）舉辦交車儀式，雲林在地企業家詹豐成與蔡素珠夫妻，感念其事業上的貴人也是光弘機械公司已故創辦人張樹煜，生前的提攜，今天捐贈一部復康巴士給醫院，嘉惠雲林沿海行動不便的人。

北上奮鬥多年，事業有成的詹豐成，為人謙和低調，他從事業上的貴人也是光弘機械公司已故創辦人張樹煜的手中接下光弘公司，一路奮發，帶領公司飛黃騰達，詹豐成感念已故董事長的提攜和照顧，期待把光弘「善的種子」延續下去，在台灣雲林之友會理事長沈金柱和立委蘇治芬居間引介下促成捐車。

今天交車儀式，由中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金代表受贈，台灣雲林之友會理事長沈金柱、立委蘇治芬、民視副總經理蔡滄波到場觀禮。詹豐成夫婦說，原本要捐救護車，但鑑於雲林沿海偏鄉行動不便的長者居多，於是加碼捐贈進口復康巴士，期讓行動不便的人就醫更方便。