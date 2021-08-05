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台南小校轉型升級 黃偉哲：橫向整合翻轉發展展潛能

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市教育局實施小型學校校務發展經費補助計畫，今天在顯宮國小展示成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局實施小型學校校務發展經費補助計畫，今天在顯宮國小展示成果。記者鄭惠仁／攝影

受少子化影響，台南百人小校國小佔總數47%，為提升教育品質，翻轉小校發展潛能，台南市政府去年將「百人以下小校教科書及營養午餐免費方案」計畫，轉型升級為「小型學校校務發展經費補助計畫」，今天多校在顯宮國小展示成果，市長黃偉哲期待能整合橫向教學資源，讓小校也能成為台南的特色。

黃偉哲一開始感謝老師們在停課不停學期間，為台南創造另一個台南之光，吸引超過900萬人次的在線上觀課；他說，台南的特色就是小校多，但要如何把資源做最好的整合，是急需要考量的議題，所以在2020年核定了3872萬元總補助經費，除照顧小孩子的學雜費，也做學校發展經費。

他說，很多學校的風雨球場、教室的屋頂都有太陽能，而太陽能的回饋經費完全回歸到學校的校務基金，使得校務基金能夠更充分；他也期勉，能整合橫向教學資源，讓老師跟學生都有最好的發展。

教育局長鄭新輝說，自計畫推出後，各學校反應熱絡，109學年度共有國中10校、國小103校校申辦。教育局秉持「弱勢照顧依舊」、「學童適性發展」、「校務特色經營」及「提升學習品質」4大理念，規畫小校發展補助計畫，依各校學生人數，補助18萬至30萬元不等的經費，規畫為學生提供如午餐加值、特色課程、特色團隊，從科學、體育及藝術等領域實踐素養導向教學；，並且充實及修繕各種教學器材與設備，提升教學品質等多元化方案，因地制宜發展出各校的特色。

顯宮國小等11所學校，今天以靜態展方式展現各校特色及在地課程風貌，期盼各界多給鼓勵，共創孩子美好的未來。

台南市教育局實施小型學校校務發展經費補助計畫，今天在顯宮國小展示成果，市長到子龍國小攤位體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局實施小型學校校務發展經費補助計畫，今天在顯宮國小展示成果，市長到子龍國小攤位體驗。記者鄭惠仁／攝影

教育局 黃偉哲

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