台南屋頂光電全國第一 結合漁電共生力拚113年達標3GW

為達成國家能源轉型，營造低碳宜居城市，台南市從2019啟動臺南市陽光電城2.0計畫，成立綠能產業加速推動中心，統籌各單位協調聯繫並控管投資2億元以上投資案件，加速屋頂型及地面型太陽光電設置，原定111年達成備案容量2GW目標，已提前在109年12月底達標，也寫下全國備案量第一的能源新頁；經發局表示，展望未來推動屋頂型及漁電共生發展，訂定113年達成3GW目標。

台南市為落實非核家園的政策願景，達成2025年再生能源發電量占比達20%的政策目標，經發局加速推動屋頂型太陽光電設置，藉由參與經濟部「綠能屋頂全民參與」計畫成為全國示範城市之一，由市府遴選合格營運商承租民眾及廠房屋頂設置太陽光電系統。

經發局表示，109年全年日照時數超過2400小時，居全國之冠，市府持續配合中央政策積極推動最適合臺南市發展的太陽光電，將台南5大屋頂型目標結合10大策略中的獎勵補助，透過補助機制鼓勵民眾住家結合綠能，除了為環境出一份力，還可享受售電經濟效益，期盼臺南市乘著全臺綠能趨勢，發展臺南低碳綠能特色，成為耀眼的陽光電城。

經濟發展局長陳凱凌表示，台南市已進入由農轉工的成熟期，1991年後南部科學園區、樹谷園區、永康及柳營科技工業園區相繼成立，吸引大批廠商進駐，促進臺南地區經濟快速發展，然而，數字成長背後不斷攀升的排碳量，也是市府推動低碳城市亟欲解決的問題，現今再生能源科技大幅進步，加以臺南地區優良的日照條件，設置太陽光電系統成為降低碳排放的可行方案。