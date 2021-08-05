屆中元節！虎尾鎮長拍片扮導遊宣傳 沒戴口罩鬼魂遭棒打

「北基隆、南虎尾」國內兩大中元普度會之一的虎尾鎮中元普度文化祭，今年如期舉行，為宣導普度防疫，虎尾鎮長丁學忠和代表會主席林嘉弘拍了一支「好兄弟也要做好防疫」短片，丁學忠扮演導遊帶領一群鬼魂旅行團暢遊陽間，體驗防疫，口罩沒戴好丁導遊還當場棒打鬼遊魂，「鬼也不能例外！」林嘉弘扮演閻羅王，要求好兄弟出遊也要遵守陽間防疫規定，劇情爆笑寓教於樂。

每年農曆七月十五日中元節虎尾七大普度區，號召各地民眾舉辦盛大的普度會，每個普度區都席開千桌，宴請各路好兄弟，豬肉山、冰雕、炮城及各式各樣供品，花樣百出，每年吸引成千上萬民眾參觀。

虎尾鎮公所決定今年中元普度祭如期舉行，但縮小規模，改以防疫優先，取消流水席、攤販區，各種冰雕製作和歌舞表演，涉及群聚規定的活動一律取消，但各普度區仍照常拜普度公，及各種祭儀。

為宣導普度防疫，虎尾鎮長丁學忠和鎮代會主席林嘉弘共同拍了一支「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳短片，劇情爆笑，網路一上架，網友瀏覽分享踴躍，尤其鬼魂旅遊團一出現，丁學忠扮演的導遊，要求戴上冥紙口罩、鬼舌當布尺量測社交距離、鬼沒體溫量出「0度」，頗有創意又搞笑。