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工廠染疫今再加零未擴大 嘉義縣解除管制依照這2項指標

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣工廠染疫3日新增員工家人2名確診，擴大採檢站持續採檢，後天結束。圖／嘉縣府提供
嘉義縣工廠染疫3日新增員工家人2名確診，擴大採檢站持續採檢，後天結束。圖／嘉縣府提供

嘉義縣工廠染疫3日新增員工家人2名確診，昨、今接連2天零確診，明天是加強版二級管制期限最後一天，是否解除管制恢復二級，開放餐飲內用，衛生局長趙紋華說，是否解除管制根據2項指標，一是疫情有沒有擴散到社區，二是病毒種類。

趙紋華說，目前12名確診者密切接觸居家隔離者，採篩結束都是陰性，另篩檢站採檢民眾也都陰性，疫情未擴散社區，採篩期限後天才截止；另工廠染疫的病毒經基因比序是英國變異株，不是感染力強，讓人聞之色變的印度變異株。

趙紋華表示，嘉縣市共同生活圈，採相同加嚴防疫措施，明天管制期滿，是否解除管制，會與嘉義市府討論；針對外界關切工廠染疫，是否擴大採檢送貨員，以及與確診者足跡經過的診所醫護人員？趙紋華說，送貨員採檢都陰性，診所醫護人員都戴口罩、打疫苗，要求自主健康管理。

有確診者發病期間曾到水上鄉、竹崎鄉診所看診，為何醫師未查覺，讓自己陷入染疫風險？趙紋華說，醫師看病要先詢問旅遊史，防疫不能僥倖，民眾如有相關接觸史或疑似症狀，都可到篩檢站篩檢，確實做好防疫，才能減少防疫漏洞。

嘉義縣醫師公會理事長徐超群表示，新冠疫情染疫症狀與感冒類似，難以分辨，詢問旅遊史有時也難防範，醫師看診要提高警覺，避免侵入性檢查，若對症狀有疑問，馬上轉介疫情專責醫院篩檢。

嘉義縣工廠染疫3日新增員工家人2名確診，擴大採檢站持續採檢，後天結束。圖／嘉縣府提供
嘉義縣工廠染疫3日新增員工家人2名確診，擴大採檢站持續採檢，後天結束。圖／嘉縣府提供

疫情 醫師 嘉義

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