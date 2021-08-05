雲林農作小苗腐爛感染達9成 專家：復育前最好要消毒

接連豪雨造成雲林農損嚴重，受損面積達近千公頃，立委蘇治芬今天會同農糧署及農業專家勘災，發現九成以上受災農田都剛播種，處於最脆弱的萌芽階段，尤其昨天又出大太陽，使種苗不是爛根就是感染病菌，專家診斷「攏無救了！」農糧署除籲農民申報災害，重新播種務必作好土壤消毒，元長鄉公所提供植物醫生服務，農民可善加查詢，保障復耕安全。

連續強降雨，不少蔬菜被強雨打損，昨天雨後放晴艷陽高照，致災損擴大，農糧署今天到元長、褒忠、水林、北港等地勘災，「穩死的！」元長鄉李姓農民等多人說，花生才剛發芽，是最脆弱的時期，強雨打擊後馬上又強日照射，忽雨忽晴最可怕，許多小苗已開始腐爛「攏去了了！」。

農糧分署長姚士源說，還不到10公分大的花生苗是最脆弱，這次災損確實嚴重。農改場雲林分場長楊藹華當場拔起幾株花生和玉米苗查驗，發現花生苗根系已腐爛，玉米苗更出現病菌感染，她診斷這些小苗都無救了。

蘇治芬說，目前查勘發現花生、玉米、地瓜、洋香瓜等作物受損情況頗嚴重，尤其受損多半是剛播種的種苗，是否會影響重新復耕及未來產量，除災損補助，要求農糧署提供完善復耕資訊，以保障下一季收成。

國內黑金剛花生主產地的元長鄉長李明明也表示，這次元長災損面積約兩百公頃，因元長設有花生專區，農糧署有派植物醫生進駐，希望對復耕的土壤殺菌、排水等任何問題都可請醫生協助。姚士源表示，目前災損補助食用玉米每公頃3萬6千元、花生2萬4千元，因另一波颱風又將來襲，農民除要作好防備，災損也可開始申報。