快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林農作小苗腐爛感染達9成 專家：復育前最好要消毒

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地區連遭強雨侵襲，農作災損嚴重，立委蘇治芬會同農糧署和農改場專家為作物損失把脈，建議復育務要作好消毒。記者蔡維斌／攝影
雲林地區連遭強雨侵襲，農作災損嚴重，立委蘇治芬會同農糧署和農改場專家為作物損失把脈，建議復育務要作好消毒。記者蔡維斌／攝影

接連豪雨造成雲林農損嚴重，受損面積達近千公頃，立委蘇治芬今天會同農糧署及農業專家勘災，發現九成以上受災農田都剛播種，處於最脆弱的萌芽階段，尤其昨天又出大太陽，使種苗不是爛根就是感染病菌，專家診斷「攏無救了！」農糧署除籲農民申報災害，重新播種務必作好土壤消毒，元長鄉公所提供植物醫生服務，農民可善加查詢，保障復耕安全。

連續強降雨，不少蔬菜被強雨打損，昨天雨後放晴艷陽高照，致災損擴大，農糧署今天到元長、褒忠、水林、北港等地勘災，「穩死的！」元長鄉李姓農民等多人說，花生才剛發芽，是最脆弱的時期，強雨打擊後馬上又強日照射，忽雨忽晴最可怕，許多小苗已開始腐爛「攏去了了！」。

農糧分署長姚士源說，還不到10公分大的花生苗是最脆弱，這次災損確實嚴重。農改場雲林分場長楊藹華當場拔起幾株花生和玉米苗查驗，發現花生苗根系已腐爛，玉米苗更出現病菌感染，她診斷這些小苗都無救了。

蘇治芬說，目前查勘發現花生、玉米、地瓜、洋香瓜等作物受損情況頗嚴重，尤其受損多半是剛播種的種苗，是否會影響重新復耕及未來產量，除災損補助，要求農糧署提供完善復耕資訊，以保障下一季收成。

國內黑金剛花生主產地的元長鄉長李明明也表示，這次元長災損面積約兩百公頃，因元長設有花生專區，農糧署有派植物醫生進駐，希望對復耕的土壤殺菌、排水等任何問題都可請醫生協助。姚士源表示，目前災損補助食用玉米每公頃3萬6千元、花生2萬4千元，因另一波颱風又將來襲，農民除要作好防備，災損也可開始申報。

災損 農糧署 農民

延伸閱讀

專櫃員工確診 遠百板橋中山店、寶慶店 消毒後今恢復營業

全聯最新２款「福源花生夾心、麻糬雪糕」超欠吃！濃郁花生醬＋顆粒口感邪惡至極

影／購花平台買一送「醫」送花到豐醫挺醫護

花旗銀：板橋分行行員4日確診 未來兩天全行消毒

相關新聞

暗夜大雨掩護棄養5幼犬 嘉義縣家畜所要揪出棄養者

嘉義縣中埔鄉又傳棄養毛小孩事件！家畜疾病防治所前晚獲報，中埔鄉偏僻沄水溪附近1處農田，有人利用夜色掩護，將5隻剛出生滿月...

雲林農作小苗腐爛感染達9成 專家：復育前最好要消毒

接連豪雨造成雲林農損嚴重，受損面積達近千公頃，立委蘇治芬今天會同農糧署及農業專家勘災，發現九成以上受災農田都剛播種，處於...

台南龍崎土石泥流沖10戶 雨後將動員軍方大清消

西南氣流發威，台南市龍崎區崎頂里新市子聚落內10戶民宅因屋後泥土滑落淤積，經龍崎區公所昨天向台南市後備指揮部申請20員兵...

贊助警監視器 新營濟安宮助弱勢學童暑假午餐溫飽

台南市新營大廟濟安宮，日前捐出45萬元協助警方在新營公有第一零售市場與大廟周邊設置監視器，今又捐出22萬餘元做為新營區1...

台南龍眼等9種作物雨襲受損 大內民宅家具泡水苦不堪言

連日雨襲南台灣，造成台南地區多處民宅淹水、農作物嚴重損害，目前已有東山龍眼、仁德西瓜、大內木瓜等約9種農作物通報災害損害...

夾娃娃機店須24小時專人管理？ 至今難復業地方反彈

中央流行疫情指揮中心宣布，疫情警戒降級後，選物販賣機（娃娃機）業者只要有專人管理，即可復業。雲林縣、嘉義縣對娃娃機復業有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。