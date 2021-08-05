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台南龍崎土石泥流沖10戶 雨後將動員軍方大清消

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市龍崎區崎頂里新市子聚落內10戶民宅因屋後泥土滑落淤積，軍方昨天動員清淤，區公所及龍崎區行善團今天趕赴現場慰問受災戶。圖／龍崎區公所提供
台南市龍崎區崎頂里新市子聚落內10戶民宅因屋後泥土滑落淤積，軍方昨天動員清淤，區公所及龍崎區行善團今天趕赴現場慰問受災戶。圖／龍崎區公所提供

西南氣流發威，台南市龍崎區崎頂里新市子聚落內10戶民宅因屋後泥土滑落淤積，經龍崎區公所昨天向台南市後備指揮部申請20員兵力支援，協助在地居民清理屋後淤泥，區公所及龍崎區行善團今天趕赴現場慰問受災戶，區長顏振羽表示，目前仍有雨勢，待天候轉好，將再向軍方提出人力需求，協助受災戶大清消。

崎頂里長黃怡婷說，崎頂里有10戶民眾從上周日反映住家後方有泥土滑落淤積，所幸並無危及住戶安全，但出入不便，也擔心接下來又有颱風侵擾，若雨勢不斷，恐致災情擴大，因此尋求國軍協助清淤。

清淤作業的同時，龍崎區公所也連繫長期關愛故鄉的龍崎區行善團團長蔡爵祿，團長得知消息後，立即號召團員今天上午到場關心在地居民。蔡爵祿、顏振羽也致贈禮品，由居民劉素華代表接受。她感謝區公所和國軍兵力協助，期能早日恢復清潔家園，也感謝行善團的關心。

顏振羽表示，該連棟民宅後方山丘地為國有財產局土地，因山表裸露、缺乏植被，將會同國有財產局及農委會水土保持局共同會勘，研議改善方案，保障在地居民安全。同時，區公所調查居民申請擋泥板需求，方便救急使用。

另龍崎區163之1號道路因連日大雨沖刷路基流失，路面扭曲、碎裂，公所將委由廠商先修築臨時便道，讓居民可以進出，再報請市府協助經費，展開災後重建。

國軍 災後 農委會

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