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贊助警監視器 新營濟安宮助弱勢學童暑假午餐溫飽

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營濟安宮贊助新營區弱勢學童暑假午餐費，讓學童更溫飽。記者謝進盛／攝影
新營濟安宮贊助新營區弱勢學童暑假午餐費，讓學童更溫飽。記者謝進盛／攝影

台南市新營大廟濟安宮，日前捐出45萬元協助警方在新營公有第一零售市場與大廟周邊設置監視器，今又捐出22萬餘元做為新營區11所國中小學經濟弱勢學生暑假午餐費，市府教育局與新營警分局都頒贈感謝狀感謝廟方。

疫情衝擊，經濟弱勢家庭生活更艱困，台南市政府推出「弱勢學生暑期午餐不中斷」措施，由市立各國中小提供低收、中低收等學生名冊，每周補助5天，每天補助50元。

身兼濟安宮主委的台南市議員蔡育輝表示，經費有限，只能補助新營區11所國中小355名弱勢學生每天20元，補助8月共31天，總金額22萬100元，大廟捐20萬元，他再補捐2萬餘元補足，如此一來，預估暑期中餐可達70元，希望讓發育成長中的學子都能好好吃午餐。

他說，感謝副主委黃正一、蘇明占、陳玉霖、常務監察委員沈西國及所有委員共襄盛舉，廟方一直秉持取之社會用之社會立場，為公益付出。

新營濟安宮管理委員會，今年也捐出45萬元給新營警察分局於新營公有第一零售市場與大廟周邊設置監視器，加強菜市場治安維護。

新營警分局長斯儀仙，上午也到場頒贈感謝狀給廟方。教育局主秘楊智雄與學輔科長陳宗暘亦代表市府頒發感謝狀，肯定廟方義舉。

新營警分局長斯儀仙（中）頒發感謝狀，新營濟安宮主委兼市議員蔡育輝代表廟方領取。記者謝進盛／攝影
新營警分局長斯儀仙（中）頒發感謝狀，新營濟安宮主委兼市議員蔡育輝代表廟方領取。記者謝進盛／攝影

監視器 教育局

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