簡單說再見 南市環保自然葬推廣有成

依台南市政府民政局統計，火化率目前已高達9成8，大內骨灰植存專區，103年啟用至今植存總數量也突破4000位；今年特別以海葬為推廣目標，提供相對應配套優惠措施。

台灣地狹人稠，加上近年簡約風氣及政府大力提倡下，多數人選擇處理較為方便火葬，台南市火化率目前已達9成8，火化後大多選擇晉塔安置先人。而樹葬、花葬、海葬、骨灰拋灑或植存等環保自然葬因環保意識抬頭，近年來也漸為民眾所認同及接受。

民政局今天表示，為推廣環保自然葬，提供民眾更優質身後服務，近期在仁德區設立生命紀念園區環保葬專區已於今年6月29日啟用，啟用至今1個月申請件數已達56件。

另外，民國103年設置的大內「骨灰植存專區」，啟用至今植存總數量也突破4000位，使用人數逐年倍數遞增，顯見市民對於環保葬接受度提高，願回歸自然把土地遺愛後人永續運用。

大內生命紀念園區規劃的全國第1座公立的「骨灰植存專區」，全區面積約5000平方公尺，專區內遍植蘭嶼柿、紫黃、土密樹、洋紅風鈴木、楓香、檀香柏等樹木及草皮，綠意盎然，使土地可永續循環使用，符合「節葬、潔葬、簡葬」綠色環保殯葬理念。

環保自然葬法能提供更多元方式供民眾選擇，台南市今年更以海葬為推廣目標，提供相對應配套優惠措施。截至8月5日止已有2位市民申請出港實施海葬，完成人生中最後一段旅程。

民政局生命事業科表示，市民申請並實施海葬者，在今10月31日前免收火化、火化後再處理費用及等待出海期間1個月內骨灰免費暫存方案，並提供3名有意願搭乘市府租賃船舶於指定港口出海者免支付相關出海費用。有意參與海葬讓骨灰回歸自然作為人生完美句點者，或有環保葬申辦上相關問題，可洽詢民政局或南區殯儀館服務中心。