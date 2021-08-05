台南龍眼等9種作物雨襲受損 大內民宅家具泡水苦不堪言

連日雨襲南台灣，造成台南地區多處民宅淹水、農作物嚴重損害，目前已有東山龍眼、仁德西瓜、大內木瓜等約9種農作物通報災害損害，初估累計1300萬元，另外，民眾認為淹水50公分才能申請補助並不合理，畢竟家具泡水20公分就可能報銷，議員要求市府全面檢討。台南市政府表示，會持續請公所通報作物災損，向農糧署申請現金救助，並向中央反映補助防水閘門計畫。

南市議員周奕齊今在議會質詢時指出，雨勢大釀農損，山區龍眼損失慘重，且左鎮橋只要每逢大雨來襲，整座橋就會淹沒，要求市府改善。

議員吳通龍說，大內區木瓜水傷，幾乎整區「全軍覆沒」無法收成，不僅如此，大內居民只要看到下雨就「剉咧等」，想要搬家具都來不及，8月1日雨勢來襲民宅都淹水10到20公分，家具、冰箱等已損壞，苦不堪言，要求市府檢討治水措施。

有大內居民抱怨，市府規定淹水50公分才可以申請補助，但沙發泡水20公分就會發霉爛掉，電器更是不用說了，只能直接報銷，希望市府苦民所苦。

農業局長謝耀清表示，目前已有10多個公所通報約9種農作物損失，累計1300萬元，包括東山龍眼、仁德西瓜以及菜瓜、番石榴、洋香瓜、木瓜、火龍果等。其中，大內、山上區木瓜已通報55公頃，會請公所持續針對轄區受損農作物通報，再向農糧署申請現金救助。

水利局長韓榮華回應，8月2日已有去大內社區現地會勘積淹水問題，目前下游段抽水站改設在施工，未來有助改善社區淹水情況，8月中旬前也會提出側溝改善方案，同時會重新檢討上游石子瀨大排系統。另外，目前營建署沒有補助防水閘門計畫，會再向中央反映。