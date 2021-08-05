快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

台南爭取開放泳池 優先安排選手訓練

中央社 / 台南5日電

受防疫警戒規範，游泳不能戴口罩，泳池無法開放，讓選手訓練無門。台南市長黃偉哲今天表示，將建議中央先開放給選手使用，也已指示體育處儘快安排場地供台南市選手訓練。

台南市體育總會理事長吳志祥及游泳委員會主任委員吳俊賢昨天下午前往市府拜會黃偉哲，希望市府考量游泳選手面臨訓練無門的困境，適時提供協助。

黃偉哲在上午市府晨會下達指示，要求體育處儘快安排場地供台南市游泳選手練習，對於租借學校場館方面，會要求各級學校配合，市府也會在行政程序上提供協助。

黃偉哲會後表示，使用游泳池不能戴口罩，即使微解封，泳池也尚未鬆綁，但對游泳選手而言，泳池不開放，荒廢練習日久，泳感也會降低，將向中央建議先開放選手使用泳池，至於一般民眾是否開放可以再討論。

110年全國運動會預定10月登場，原本台南市游泳代表隊會經選拔賽產生，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響至今無法舉辦。有選手家長指出，能開放選手使用泳池雖是好事，但現階段「選手」定義模糊，有些是民間俱樂部成員，有些是學生，但又不一定是校隊成員，希望訂出明確且公平規則，早日恢復正常訓練。

黃偉哲 體育 口罩

延伸閱讀

游泳選手訓練無門 黃偉哲：請中央考量選手優先用泳池

台南老戲院出新書 看板畫師顏振發生涯全記錄

盧碧颱風來襲 台南周五六遇大潮沿海低窪地區防積淹水

謝龍介質詢說若我是市長 黃偉哲回：怕你說這句

相關新聞

暗夜大雨掩護棄養5幼犬 嘉義縣家畜所要揪出棄養者

嘉義縣中埔鄉又傳棄養毛小孩事件！家畜疾病防治所前晚獲報，中埔鄉偏僻沄水溪附近1處農田，有人利用夜色掩護，將5隻剛出生滿月...

郁達夫與臺南：一個人在途上

以《沉淪》、《春風沉醉的夜晚》、《一個人在途上》等名作飲譽文壇的郁達夫，不僅以陰鬱頹廢的風格一個人在途上郁達夫與臺南在五四新文學浪潮中別樹一幟，其曖昧難蹤的政治立場、撲朔迷離的感情關係，更屢屢受到外界側目，成為茶餘飯後為人樂道的話題。

夾娃娃機店須24小時專人管理？ 至今難復業地方反彈

中央流行疫情指揮中心宣布，疫情警戒降級後，選物販賣機（娃娃機）業者只要有專人管理，即可復業。雲林縣、嘉義縣對娃娃機復業有...

游泳選手訓練無門 黃偉哲：請中央考量選手優先用泳池

因應疫情，游泳池尚未開放使用，游泳選手訓練無門，台南市體育總會理事長吳志祥及游泳委員會主委吳俊賢擔心選手荒廢練習日久，泳...

嘉市高中、補習教師 今起3天打AZ

不少縣市先用多撥補的疫苗施打國高中教職員，中央上周要求停打，嘉義市政府依規定等待配發高中職的疫苗，反遭全國高中學校產業工...

雲林元長鄉公所 新建工程動土

雲林縣元長鄉公所屋齡超過50年，地震一來建築物就會傳出異聲，已被鑑定為危樓，不時讓人膽戰心驚；鄉公所投入1.5億元異地重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。