台南爭取開放泳池 優先安排選手訓練

受防疫警戒規範，游泳不能戴口罩，泳池無法開放，讓選手訓練無門。台南市長黃偉哲今天表示，將建議中央先開放給選手使用，也已指示體育處儘快安排場地供台南市選手訓練。

台南市體育總會理事長吳志祥及游泳委員會主任委員吳俊賢昨天下午前往市府拜會黃偉哲，希望市府考量游泳選手面臨訓練無門的困境，適時提供協助。

黃偉哲在上午市府晨會下達指示，要求體育處儘快安排場地供台南市游泳選手練習，對於租借學校場館方面，會要求各級學校配合，市府也會在行政程序上提供協助。

黃偉哲會後表示，使用游泳池不能戴口罩，即使微解封，泳池也尚未鬆綁，但對游泳選手而言，泳池不開放，荒廢練習日久，泳感也會降低，將向中央建議先開放選手使用泳池，至於一般民眾是否開放可以再討論。

110年全國運動會預定10月登場，原本台南市游泳代表隊會經選拔賽產生，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響至今無法舉辦。有選手家長指出，能開放選手使用泳池雖是好事，但現階段「選手」定義模糊，有些是民間俱樂部成員，有些是學生，但又不一定是校隊成員，希望訂出明確且公平規則，早日恢復正常訓練。