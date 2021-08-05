暗夜大雨掩護棄養5幼犬 嘉義縣家畜所要揪出棄養者

嘉義縣中埔鄉又傳棄養毛小孩事件！家畜疾病防治所前晚獲報，中埔鄉偏僻沄水溪附近1處農田，有人利用夜色掩護，將5隻剛出生滿月的幼犬，丟棄農田，情況危急，家畜所動保人員趕往救援收容，通報警方要揪出棄養者依動保法嚴懲。

「棄養很可惡！」家畜所所長林珮如說，「繼家畜所滿滿小貓後，讓我們最害怕的小狗棄養潮又出現了，整窩丟已經很過分，竟將奶狗翻過高1.8公尺圍籬，直接丟入深約2公尺農田，還好雜草茂密，5隻小狗平安！」

林珮如表示，還好即時發現搶救，否則這種棄養根本沒活口，動保人員冒著風雨搶救棄養小狗，很辛苦，通報救援是1名愛狗女子，聽到幼犬哀叫聲，難過到不停哭泣。

林珮如說，這5隻幼犬萌樣可愛，開放民眾認養，新建動物收容所還未完工，目前棄養貓狗暫時收容，收容處所已經滿了，家畜所將會同警方揪出棄養者，依違反動保法嚴懲。

除這件棄養案，另有名中年男子2月26日上午，騎單車到中埔鄉某廢車回收場，將裝麻布袋內隻幼犬，丟包棄養，過程不到1分鐘，整個過程被監視器全部錄下，李姓員工搶救3隻小狗，通報家畜所，會同警方循線追查棄養者。