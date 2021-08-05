快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

Garmin投資進駐台南開出834職缺 勞工局協助專場徵才

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
疫情降級後台南市首場中型就博會21日登場，勞工局長王鑫基（右二）鼓勵求職者把握機會。圖／勞工局提供
疫情降級後台南市首場中型就博會21日登場，勞工局長王鑫基（右二）鼓勵求職者把握機會。圖／勞工局提供

疫情降級，台南市勞工局將在8月21日（星期六）上午9時至12時，在台南科技工業區汙水處理廠戶外停車場舉辦 「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動，包括即將進駐的Garmin台灣國際航電、期美科技、友達光電、美喆國際、聯合再生能源等20家廠商，釋出1681個工作機會，勞工局長王鑫基鼓勵求職者把握機會踴躍參加。徵才活動地點台南市安南區科技五路600號。

勞工局長王鑫基表示，這次設攤徵才的Garmin台灣國際航電，9月即將進駐台南樹谷園區，初期提供834個工作職缺，除21日的就博會外，在8月28日起協助廠商辦理在市區赤崁里活動中心辦理徵才活動。另從9月起每個周末為該公司辦理「專場」徵才，地點會再公布，但以市區交通方便為主，希望擴大招募到台中、嘉義、高雄等鄰近縣市人才。目前有多家廠商看好台南、投資台南，後續勞工局會針對重大投資案提供專人、客製化的就業徵才服務。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，21日徵才現場提供求職者CPAS職涯診斷服務，協助求職者了解自身優、劣勢條件，以做好求職準備，此外，為了鼓勵求職者多投遞履歷、增加面試成功機會，只要投遞2家以上就能兌換精美禮物，數量有限，送完為止。

勞工局指出，以往在畢業季會辦理多場徵才活動及就業博覽會，協助畢業新鮮人踏入職場，今年因疫情影響在5月19日升為三級警戒，為避免群聚感染，許多的實體徵才活動都取消辦理；在疫情降溫後，為協助廠商缺工及勞工就業，勞工局將啟動多場徵才活動，自8月起陸續辦理包括茂迪、群創、群緯、Garmin等單一廠商徵才活動。

8月21日在台南科技工業區辦理疫情解封後首場中型就業博覽會，以協助市民朋友就業。台南市今年上半年失業率3.9%與台中市併列最低，也期待鼓勵廠商多提供優質職缺吸引好人才到台南就業。

勞工局表示，因應新冠肺炎(COVID-19)疫情於戶外場地辦理，提醒求職者當天進入徵才活動會場，需全程配戴口罩並配合各項防疫措施，如人流管控、量測體溫、實聯制登記並保持社交距離及場內禁止飲食等。勞工局職訓就服中心自8月份起陸續辦理多場次徵才系列活動，有求（轉）職意願的市民請把握機會，相關活動資訊可電洽（06）6330820。

勞工局 徵才活動 求職

延伸閱讀

台中5工人搶修瓦斯管昏迷命危 勞工局重罰雇主30萬元

台中成功路工地意外 勞工局認定未做好施工安全計畫

勞工局在南科艾杰旭辦安衛教育訓練 盼深化業者職安

視障按摩生計大受影響 「連上1922預約注射都困難」

相關新聞

暗夜大雨掩護棄養5幼犬 嘉義縣家畜所要揪出棄養者

嘉義縣中埔鄉又傳棄養毛小孩事件！家畜疾病防治所前晚獲報，中埔鄉偏僻沄水溪附近1處農田，有人利用夜色掩護，將5隻剛出生滿月...

郁達夫與臺南：一個人在途上

以《沉淪》、《春風沉醉的夜晚》、《一個人在途上》等名作飲譽文壇的郁達夫，不僅以陰鬱頹廢的風格一個人在途上郁達夫與臺南在五四新文學浪潮中別樹一幟，其曖昧難蹤的政治立場、撲朔迷離的感情關係，更屢屢受到外界側目，成為茶餘飯後為人樂道的話題。

夾娃娃機店須24小時專人管理？ 至今難復業地方反彈

中央流行疫情指揮中心宣布，疫情警戒降級後，選物販賣機（娃娃機）業者只要有專人管理，即可復業。雲林縣、嘉義縣對娃娃機復業有...

游泳選手訓練無門 黃偉哲：請中央考量選手優先用泳池

因應疫情，游泳池尚未開放使用，游泳選手訓練無門，台南市體育總會理事長吳志祥及游泳委員會主委吳俊賢擔心選手荒廢練習日久，泳...

嘉市高中、補習教師 今起3天打AZ

不少縣市先用多撥補的疫苗施打國高中教職員，中央上周要求停打，嘉義市政府依規定等待配發高中職的疫苗，反遭全國高中學校產業工...

雲林元長鄉公所 新建工程動土

雲林縣元長鄉公所屋齡超過50年，地震一來建築物就會傳出異聲，已被鑑定為危樓，不時讓人膽戰心驚；鄉公所投入1.5億元異地重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。