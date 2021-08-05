Garmin投資進駐台南開出834職缺 勞工局協助專場徵才

疫情降級，台南市勞工局將在8月21日（星期六）上午9時至12時，在台南科技工業區汙水處理廠戶外停車場舉辦 「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動，包括即將進駐的Garmin台灣國際航電、期美科技、友達光電、美喆國際、聯合再生能源等20家廠商，釋出1681個工作機會，勞工局長王鑫基鼓勵求職者把握機會踴躍參加。徵才活動地點台南市安南區科技五路600號。

勞工局長王鑫基表示，這次設攤徵才的Garmin台灣國際航電，9月即將進駐台南樹谷園區，初期提供834個工作職缺，除21日的就博會外，在8月28日起協助廠商辦理在市區赤崁里活動中心辦理徵才活動。另從9月起每個周末為該公司辦理「專場」徵才，地點會再公布，但以市區交通方便為主，希望擴大招募到台中、嘉義、高雄等鄰近縣市人才。目前有多家廠商看好台南、投資台南，後續勞工局會針對重大投資案提供專人、客製化的就業徵才服務。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，21日徵才現場提供求職者CPAS職涯診斷服務，協助求職者了解自身優、劣勢條件，以做好求職準備，此外，為了鼓勵求職者多投遞履歷、增加面試成功機會，只要投遞2家以上就能兌換精美禮物，數量有限，送完為止。

勞工局指出，以往在畢業季會辦理多場徵才活動及就業博覽會，協助畢業新鮮人踏入職場，今年因疫情影響在5月19日升為三級警戒，為避免群聚感染，許多的實體徵才活動都取消辦理；在疫情降溫後，為協助廠商缺工及勞工就業，勞工局將啟動多場徵才活動，自8月起陸續辦理包括茂迪、群創、群緯、Garmin等單一廠商徵才活動。

8月21日在台南科技工業區辦理疫情解封後首場中型就業博覽會，以協助市民朋友就業。台南市今年上半年失業率3.9%與台中市併列最低，也期待鼓勵廠商多提供優質職缺吸引好人才到台南就業。

勞工局表示，因應新冠肺炎(COVID-19)疫情於戶外場地辦理，提醒求職者當天進入徵才活動會場，需全程配戴口罩並配合各項防疫措施，如人流管控、量測體溫、實聯制登記並保持社交距離及場內禁止飲食等。勞工局職訓就服中心自8月份起陸續辦理多場次徵才系列活動，有求（轉）職意願的市民請把握機會，相關活動資訊可電洽（06）6330820。