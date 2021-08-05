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夾娃娃機店須24小時專人管理？ 至今難復業地方反彈

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
夾娃娃機無人店依中央指引難復業。記春陳秋雲／攝影
夾娃娃機無人店依中央指引難復業。記春陳秋雲／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布，疫情警戒降級後，選物販賣機（娃娃機）業者只要有專人管理，即可復業。雲林縣、嘉義縣對娃娃機復業有彈性管理措施，業者希望市府適度鬆綁、停業期停徵娛樂稅，讓業者喘口氣。市府經發局表示，兼顧防疫安全及經濟發展下，會持續向中央爭取。

市議員林德宇、施志昌指出，台中市6月份娛樂稅較去年同期短少2300萬元，從娃娃機業者短收娛樂稅約1300萬，就超過一半。娃娃機業者都採無人經營模式，其實都有監控設備，透過遠端監控，即時廣播、短時間內到現場制止，建議市府適度、彈性鬆綁。

議員指出，中央要求復業須有專人在現場，主要是為了確實定期消毒，但業者要做到也不必時刻都有人在現場。滿街夾娃娃機店幾乎都還是關燈停業狀態，但少數店家則保持無人看店，仍開燈開放。

林德宇指出，雲林縣提出的復業指引，明訂娃娃機店管理員若臨時離場，經通知在20分鐘內到場，嘉義縣則規定娃娃機營業場域內應載明管理者的連絡資訊，都是變通且彈性管理措施。高雄市已宣布娃娃機業7月27日至9月底娛樂稅減半。

議員指出，台中市並未自行提出娃娃機業者復業指引，仍要求業者24小時派員現場管理，議員接獲不少業者陳情，認為復業指引窒礙難行，衛福部長陳時中8月2日也在記者會表示全時段專人管理，確有困難。林德宇、施志昌指市府不要只「以拖待變。」

林德宇、施志昌指出，部分縣市已採取彈性應變措施，但台中還沒跟上，他們要求市府盡快提出這些彈性管理及稅捐減免措施，讓產業復甦的腳步加快，也幫助業者盡快度過難關。

經發局表示，市府多次向中央反映業者執行的難處，希望能彈性鬆綁，不過考量疫情變化快速，相關管理消毒作業必須審慎，市府仍遵循中央指揮中心防疫的政策。另依據中央流行疫情指揮中心8月2日記者會說明，有關夾娃娃機店復業部分還需要經濟部與相關業者溝通，市府在兼顧防疫安全及經濟發展下，將持續向中央爭取。

疫情 嘉義

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