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暴雨致台39線積水影響南科上下班 水利局：納全面整治
西南氣流帶來豪雨造成台南新化新和庄民宅及北勢里低漥路面積淹水，引發民眾怒火，甚至批評是虎頭埤洩洪；市議員李偉智今天在議會總質詢，水利局表示，新化區虎頭溪排水虎頭埤雨量站連續24小時累積雨量達309毫米，造成集水區內部分低窪地區局部積淹水災情，李偉智建議未來虎頭溪治理需上下游兼顧並應將新和庄地區及下游北勢里低窪地區納入通盤治理考量。
水利局表示，虎頭溪排水位在新和庄地區新豐1號橋處，以往每逢稍大降雨必淹，近年陸續投入改善工程，淹水情勢比起以往已有顯著改善。最近因豪大雨及虎頭埤滿水位自然溢流，8月1日清晨雨勢最大時新豐一號橋最高水位已高過新和庄最低路面高程，社區道路因積水及側溝溢流，積水影響西側住戶，所幸抽水機組發揮作用，雨勢稍緩後積水短時間即排除。
另虎頭溪下游北勢里，豪雨造成台39路面積水交通中斷。初步探討，屬排水集水區最下游低地。地表排水因東側臨虎頭溪排水地勢較高，西北側受鹽水溪影響，地面排水大部分由東向西藉由衛生1號排水排出鹽水溪。高鐵及台39道路興建後路面高於兩側農田，北勢里東側地面水皆先流向北勢路與台39交會處附近穿越高鐵再藉由側溝排入衛生1號排水。
因台39線道路積水影響科學園區上班民眾通行，水利局表示研議改善對策方向如下：
1.將評估北勢路在台39交會處穿越高鐵處至衛生1號排間側溝評估一併加大通水斷面及側溝出口改善。
2.台39以東地面農田排水，研議評估增設中間穿越高鐵流路及西側農田排水檢討評估新增分流入衛生1號排水。
3.長期方案將推動衛生1號排下游依治理計畫拓寬至35公尺寬。
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