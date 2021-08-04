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不敢輕忽！防盧碧颱風甩雨 南部水庫調節放水應變
位於中國廣東南邊的盧碧颱風，氣象局今天下午2時30分發布海上颱風警報，為因應潛在路徑沿台灣海峽北上，可能帶來豐沛雨量，水利署南區水資源局轄管曾文與牡丹水庫受7月底西南風持續帶來降雨，水庫水位處高水位，因應防汛需求正進行調節性放水中；阿公店水庫也持續空庫防淤中，請下游民眾遠離河道。
南水局表示加強警戒不敢輕忽，已要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。
其中，曾文水庫調節性放水持續中，上午11點已先關閉溢洪道，會從發電放水、pro、防淤隧道機動調整。另也辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，維持橫向聯繫管道通暢，共同為防災努力。
針對可能颱風豪雨造成水源濁度飆高，南水局已研訂供水應變措施，除請自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，將適時啟動南化高屏聯通管、伏流水及抗旱2.0新鑿水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。
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