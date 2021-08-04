快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿爸親像山！台南市南區模範父親高齡92歲

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區公所今天表揚模範父親，到府致贈匾額及禮品。圖／南區公所提供
台南市南區公所今天表揚模範父親，到府致贈匾額及禮品。圖／南區公所提供

台南市南區公所慶祝父親節，今天舉辦模範父親表揚活動，共遴選4位模範父親接受表揚，由南區區長蕭琇華府致贈匾額及禮品，感謝爸爸們的辛勞。

受表揚的南區模範父親有白雪社區王茂生、金華社區高英男、南都里吳清河、新生里馬寬雲，其中王茂生處事態度認真，教導子女「飲水思源」及「取之於社會、用之於社會」道理，不僅教育子女有成，自己也以身作則，樂善好施回饋社會，經南區公所舉薦榮獲市府「晶鑽爸爸」表揚。

新生里辦公處推薦的模範父親馬寬雲高齡92歲，馬爸爸1948年隨軍來台，1960年結婚，生活非常艱苦，為了貼補家用，一人身兼多職，不辭辛勞地與妻共同扶養4個孩子，如今孩子長大成人，在職場上都有出色表現。他是社區志工，經常到公園整理環境，是居民眼中熱心公益、和藹可親的長者。

區長蕭琇華表示，對每個人來說，父親就像大樹，不畏任何艱苦地為家人遮風擋雨，所有辛勞都往肚裡吞，因此特別於父親節前夕，向平日默默為家庭、子女及社會盡心盡力付出的父親們，表達無比的尊敬及感恩。

父親節 結婚 職場

延伸閱讀

歡慶父親節！Subaru全車系享首年牌照燃料稅減免、高額分期零利率優惠

南投縣父親節改到宅頒獎 模範父親育兒訣竅：以身作則

嘉縣表揚延期 翁章梁先回義竹賀叔公獲模範父親

父親節遊河濱留美好回憶 新北推免費租借單車活動

相關新聞

這間鄉公所是危樓！斥資1.5億元異地重建 新樓後年完工

雲林縣元長鄉公所屋齡超過50年，只要地震一來，建築物就會傳出異聲，更被鑑定是危樓，令人膽戰心驚，鄉公所投入1.5億元規畫...

盧碧颱風來襲 台南周五六遇大潮沿海低窪地區防積淹水

中央氣象局下午發布「盧碧」颱風的海上警報，台南市政府成立3級應變，水利局表示，從目前的氣象資料顯示，颱風雖然不會直接侵襲...

影／大雨帶來垃圾布滿台南海灘 玩家衝浪不改其色

受強勁西南氣流影響，台南上周以來連日大雨，許多垃圾都被沖到海岸，沿海沙灘一片狼藉，加上尚在清運中的蚵架，沿海沙灘一片狼藉...

台灣本島極西點！台南七股國聖港燈塔 立委盼提振觀光

台南市七股區的國聖港燈塔，是台灣本島的極西點，歷經3次遷址重建，見證海岸線倒退及商港的興衰，具有重要的地理、歷史及文化意...

紙餐具回收設施10月1日上路 台南補助快來申請

環保署為提升紙餐具回收率，自10月1日起規範自助餐及便當店需設置紙具回收設施並張貼回收標誌，違者將罰6萬至30萬元。台南...

無新增確診 嘉縣市餐飲禁內用周五到期 黃敏惠這樣說

嘉義縣工廠群聚案累計13確診，嘉縣、市政府為此上周五改宣布餐飲業禁止內用等提升防疫措施；由於後天將到期，今天也無新增確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。