阿爸親像山！台南市南區模範父親高齡92歲

台南市南區公所慶祝父親節，今天舉辦模範父親表揚活動，共遴選4位模範父親接受表揚，由南區區長蕭琇華府致贈匾額及禮品，感謝爸爸們的辛勞。

受表揚的南區模範父親有白雪社區王茂生、金華社區高英男、南都里吳清河、新生里馬寬雲，其中王茂生處事態度認真，教導子女「飲水思源」及「取之於社會、用之於社會」道理，不僅教育子女有成，自己也以身作則，樂善好施回饋社會，經南區公所舉薦榮獲市府「晶鑽爸爸」表揚。

新生里辦公處推薦的模範父親馬寬雲高齡92歲，馬爸爸1948年隨軍來台，1960年結婚，生活非常艱苦，為了貼補家用，一人身兼多職，不辭辛勞地與妻共同扶養4個孩子，如今孩子長大成人，在職場上都有出色表現。他是社區志工，經常到公園整理環境，是居民眼中熱心公益、和藹可親的長者。

區長蕭琇華表示，對每個人來說，父親就像大樹，不畏任何艱苦地為家人遮風擋雨，所有辛勞都往肚裡吞，因此特別於父親節前夕，向平日默默為家庭、子女及社會盡心盡力付出的父親們，表達無比的尊敬及感恩。