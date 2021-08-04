這間鄉公所是危樓！斥資1.5億元異地重建 新樓後年完工

雲林縣元長鄉公所屋齡超過50年，只要地震一來，建築物就會傳出異聲，更被鑑定是危樓，令人膽戰心驚，鄉公所投入1.5億元規畫異地重建，今天舉行動土儀式，內政部長徐國勇、立法委員蘇治芬等人到場觀禮見證；鄉長李明明表示，新建物坐落在元南路旁，交通十分便利，無論從北港鎮或台19線往來洽公的民眾，皆能順暢抵達，預計後年2月完工。

李明明今和徐國勇、蘇治芬，及內政部民政司長林清淇、雲林縣政府民政處長張政國、元長鄉民代表會與調解委員會等，參加元長鄉公所新行政中心動土儀式。

李明明說，鄉公所原建築體老舊，慢慢邁入一甲子的年紀，每次「天搖地動」時，建築體就會發出唧唧聲，起初以為可能是內部桌椅聲響，久而久之驚覺不對勁，經鑑定後確認聲源來自建築本身，並確認其為危樓。

李明明指出，公所員工等同長年在危樓裡上班，不但身陷危險之中，也非常辛苦，經過一波三折，終先後獲鄉民代表會及中央支持，讓行政中心新建工程計畫案有突破性進展。

李明明表示，新行政中心獲內政部補助約1億元，公所自籌款約5千萬元，耗資總計1億5千萬元興建總樓地板面積3704.9平方公尺的建築體，預計2023年2月落成，公所團隊屆時也將從長南村仁愛路的原址，搬到元南路上。

徐國勇說，行政中心整體規畫很不錯，未來定會成為元長鄉新地標；蘇治芬也說，光是建築體就斥資1.5億元，未來加上內部軟硬體設施，總經費可能會逾2億元，但能走到這一步已經非常不簡單，將爭取更多資源來完善這座行政中心。 雲林縣元長鄉公所將投入1.5億元異地重建，今天舉行動土儀式、預備開工，預計後年2月完工。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣元長鄉公所將投入1.5億元異地重建，今天舉行動土儀式、預備開工，預計後年2月完工。記者陳苡葳／翻攝