台灣本島極西點！台南七股國聖港燈塔 立委盼提振觀光

台南市七股區的國聖港燈塔，是台灣本島的極西點，歷經3次遷址重建，見證海岸線倒退及商港的興衰，具有重要的地理、歷史及文化意義。如今外表鏽蝕不堪，立委郭國文今天邀集相關單位會勘，呼籲政府應在不破壞燈塔助航功能的前提下，積極建置基礎建設及推展觀光。

郭國文表示，國聖港燈塔具有象徵性的歷史意義，也是見證當地地理及社會經濟活動變遷，加上旁邊頂頭額沙洲特殊地景，每年都吸引不少觀光客前來拍照、打卡甚至拍攝婚紗。深具潛力觀光景點。但相較極北點的富貴角燈塔、極東的三貂角燈塔及極南點的鵝鑾鼻，觀光設施上卻是有很大落差。

郭國文指出，應在不破壞環境的前提下，完善附近的交通基礎建設，並設置解說牌，讓民眾了解歷史文化脈絡。此外，頂頭額沙洲也是攝影同好社群間熱門的星空拍攝點，所有的基礎建設建置應該要避免產生光害。

交通部航港局表示，國聖港燈塔和淡水燈塔是國內唯二鐵塔造型燈塔。國聖燈塔鏽蝕情況，已有初步的燈塔改建計畫，將加強燈塔表面防鏽及防蝕強度。未來將設置QR code供民眾掃碼了解這裡的歷史文化脈絡。

台南市政府副祕書長邱忠川表示，市府觀旅局計畫設置極西意象裝置藝術，與燈塔及沙洲相互輝映，以吸引更多觀光人潮。但此處管轄單位眾多，希望交通部觀光局可以提出整體的觀光藍圖，市府將全力協助。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，國聖港燈塔為本島極點漫遊環島打卡點之一，具有觀光價值及潛力，將盡力協調相關單位完善基礎建設。