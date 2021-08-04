颱風將至 徐國勇參拜新港奉天宮媽祖祈求風調雨順

內政部長徐國勇今天至嘉義新港奉天宮參拜媽祖時表示，3月來此參拜，祈求台灣天降甘霖，改善旱災，果真靈驗，今天則因颱風將至，祈求風調雨順，也呼籲民眾做好防颱準備。

徐國勇表示，3月時台灣中南部缺水，特地祈求媽祖可以讓台灣天降甘霖，改善水情問題，果真5月底開始下雨，解除乾旱，今天再度到新港奉天宮，也是有事要請媽祖幫忙，祈求風調雨順、國泰民安。

因為接下來有2個颱風，一個從太平洋過來，會影響到台灣的東部，另一個從南方海域接近，由台灣海峽沿著中國福建沿岸上來，明天晚上可能發布陸上颱風警報，西半部都會受到影響；徐國勇請全國民眾，今天開始就要做好防颱準備。

徐國勇表示，內政部消防署今天早上已經開會，協調各救災單位與國軍做好颱風來襲的救災準備。

徐國勇說，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從2級升至3級警戒的2個半月，各宗教團體都相當配合防疫，不開放參拜，疫情降至2級後，是他首度到廟宇參拜，他也要向宗教團體表達感謝。

嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌等人，今天陪同徐國勇參拜媽祖。翁章梁表示，前天強降雨，新港奉天宮一帶都淹水，縣府將提排水整治計劃，向中央爭取治水經費，請徐國勇部長多多協助。