紙餐具回收設施10月1日上路 台南補助快來申請

環保署為提升紙餐具回收率，自10月1日起規範自助餐及便當店需設置紙具回收設施並張貼回收標誌，違者將罰6萬至30萬元。台南市環保局將補助今年新設自助餐、便當店設置紙餐具回收架，8月16日起至27日止受理申請，名額有限，動作要快。

台南市環保局長謝世傑表示，自助餐及便當店業需設置紙具回收設施政策，原訂7月1日上路，因疫情考量，延至10月1日實施。南市去年就展開輔導、補助業者設置回收設備，全市312家列管的自助餐及便當店，已有291家獲補助完成設施，設置率93%。

已設置餐具回收架的業者表示，多數消費者用餐後會主動做回收，將廚餘倒入回收桶、擦拭紙餐具內的殘留物、分門別類堆疊，大大減少回收物集中後的體積，省下不少整理紙餐具的時間。

申請書可至台南市環保局索取或至資源回收全民動起來網站(https://epb2. tnepb.gov.tw/recycle/-紙餐具回收設施專區)下載「設施架申請書」，填妥後附上相關資料送環保局審核核可後即可補助，如有疑問請洽詢06-2094306。