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嘉市高中職及補習班教職員5日起打疫苗 守護學生

中央社 / 嘉義市4日電

嘉義市公私立高中職及補習班教職員工COVID-19疫苗施打造冊人員，計有1309人，可自5日至7日前往聖馬爾定醫院接種疫苗，讓學生能在安心的環境下快樂學習。

嘉義市教育處長林立生今天表示，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打人員為經中央審核通過的高中職教師644人及補習班第一階段造冊人員529人，公共化幼兒園新增班人員54人也併入此次施打範圍，另外縣市高中教職員選擇在嘉義市施打者有82人，這次預計施打人數計有1309人。

林立生指出，嘉義市日前陸續完成幼兒園、課後照顧中心及國中小等第7類教職員工疫苗施打作業，已超過4000名教育相關人員完成疫苗接種，今天再將高中職及補習班教職員工納入施打，相關造冊人員可於5日至7日進行疫苗接種。

嘉義市長黃敏惠表示，開學前，嘉義市逐步完成幼兒園、課後照顧中心及國中小等第7類教職員工疫苗施打作業，並再將高中職及補習班教職員工納入，讓學生能在安心的環境下快樂學習。另也呼籲學校及補教業者務必遵守防疫規定並落實防疫工作。

疫苗 嘉義 補習

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