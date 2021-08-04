無新增確診 嘉縣市餐飲禁內用周五到期 黃敏惠這樣說

嘉義縣工廠群聚案累計13確診，嘉縣、市政府為此上周五改宣布餐飲業禁止內用等提升防疫措施；由於後天將到期，今天也無新增確診案，能否如期解除加強版的2級管制？縣長翁章梁昨天指，現在談「言之過早」，市長黃敏惠今也說，最慢明、後天，縣市會一起討論。

市議員陳家平質詢，管制措施到8月6日，嘉市對餐飲禁止內用等是否已有決策？黃敏惠說，這一周是關鍵期，目前觀察疫情似乎沒擴散，要了解狀況後檢討，並仍要做好防範，目前還沒討論到6日是否解除或延期。

議員戴寧質詢對於工廠群聚案擴大篩檢專案的情況，衛生局代理局長廖育瑋說，截至昨天已篩53人，全數都陰性。

翁章梁昨天宣布新增2例確診案後，則表示「現在談解封、開放餐飲內用，還言之過早，6日結束再做評估宣布，大家千萬不要鬆懈」。

嘉市府因應工廠群聚案，7月30日宣布提升防疫管制措施，包括餐飲業及夜市不開放內用、美術館等場館暫停開放、公祭暫停、蘭潭水舞延後復演等。