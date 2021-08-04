機車考照之前大塞車 8日台南監理站有假日考照

疫情3級警戒期間，各地監理站受限於室內不能群聚，機車考照大塞車，許多剛滿18歲想考照的民眾都急得跳腳，台南監理站今天表示，目前警戒降級，將在本周日8月8日上午提供假日考照服務，不受理現場報名，只能上網預約。

監理站表示，上網預約考照，可至監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或下載監理服務APP，前者點選路徑為考試報名→考照預約報名→輸入報考照類、預計考試日期、考試地點(先點選嘉義區監理所，才能點選臺南監理站)，或前往就近監理所(站)利用全功能櫃台預約報名。

監理站表示，網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前一日24時截止(即當日無法預約報名)，如果考照當天無法應考，請至遲於考照當日上午7時前取消預約，或於當日預約所站服務時間內致電取消，若2個月內預約3次未到者，將予以停權2個月(停權日以最後一次預約日起算)。

8日考照流程:

1.報名時間08：00至08：30。

2.初考領講習上課時間08：30至10：30。

3.筆試、路考時間08：10開始，採隨到隨考方式，筆試及格後接續路考。

貼心叮嚀事項：

1.請備齊身分證正本、相片3張(最近2年內拍攝之1吋光面素色背景脫帽5官清晰正面半身彩色相片，並不得使用合成相片，五官包含眼、耳、眉、鼻、口)、合格體檢表及輕型機車駕照(申請免筆試者)。

2.未完成體格檢查者不得參加報名，請前一日完成辦理體格檢查事宜。

3.未完成講習者不得參加筆試、路考，若是已完成講習者或領有輕型機車駕駛執照者，

因無須講習，完成報名後請逕依上述時間前往筆試室或路考場地。

4.如有交通違規案件應先行於本站平常上班日前處理。

5.為配合防疫需要，當日考生請持續配合全面配戴口罩、實聯制登記、保持社交安全距離，減少疫情傳染風險。

6.考照當日如遇天災(如疫情警戒升級)時，將取消當日所有預約，請考生自行重新預約報名。