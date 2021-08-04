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嘉縣表揚延期 翁章梁先回義竹賀叔公獲模範父親
父親節腳步近了，嘉義縣爆發工廠染疫，加強版二級防疫措施將在後天結束，為避免群聚，全縣模範父親暨好人好代表揚表活動延期舉行；縣長翁章梁上午提前回家鄉義竹鄉，祝賀模範父親翁憲彰。
翁憲章是翁章梁叔公輩，育有2子1女，個個家庭幸福美滿，分別任職媒體、公部門與教職，事業有成。翁章梁獻上向日葵花束，象徵父親像太陽光輝，如陽光般關照家庭及子女，在父親關愛下，子女成長茁壯。
翁章梁祝福翁憲彰爸爸節快樂，翁章梁說：「父親總是默默付出，就像一座山，給我們依靠；也像一棵大樹，堅韌不拔，為我們擋風遮雨。」
翁章梁說，爸爸沉默寡言，但疼愛子女心不曾少過，父親節到了，叮嚀為人子女，不管送花或蛋糕，最重要是回「嘉」，或打電話問候，給爸爸擁抱，向爸爸說聲「辛苦了，我愛您」。
翁章梁上午由義竹鄉長黃阿家、鄉代會主席翁榮輝、社會局代理局長張翠瑤陪同，前往六桂村模範父親翁憲彰家中探視。翁憲章是翁章梁叔公輩，翁氏是義竹鄉大家族，一世祖（第一代）1661年從大陸福建省安溪遷居台灣義竹鄉至今，開枝散葉，子孫滿堂，翁憲彰是第17世，翁章梁第19世，前中研院院長翁啟惠也是翁氏大家族成員，厚厚近千頁族譜，翁章梁直呼這麼詳細的族譜，真的不簡單。
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