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台南市第一棟老舊建物耐震補強完成 獲補助398萬元

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件目前已完成補強，圖為擴柱補強工程。圖／工務局提供
台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件目前已完成補強，圖為擴柱補強工程。圖／工務局提供

台南市在2016年美濃地震中，發生永康區維冠大樓倒塌造成嚴重死傷的意外，中央在2019年訂定建築物補強經費補助要點，最近南區一棟5樓的老舊公寓在市府補助下，完成補強，為台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件。

市府工務局表示，目前還有4棟老舊建築物已受理申請補助，並在規畫設計中，想要申請的民眾，可參閱「建築物結構快篩及階段性補強經費補助執行作業要點」或電洽工務局使用管理科06-2991111#8788。

工務局表示，中央在2019年訂定的「建築物結構快篩及階段性補強經費補助執行作業要點」，台南市109年度受理一件補助申請案，為台南市首例位於南區一棟屋齡40年的5層樓公寓發起的階段性補強工程，該建築物原結構柱鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土剝落。

整棟建築物採擴柱工法及新增剪力牆進行補強工程，經工務局審查後，同意補助85%工程經費，總補助金額高達398萬元，工程歷經約一年規劃設計，於今年2月開工，5月完工，並於7月完成補助流程結案。

工務局表示，建築物如為公寓、住宅大廈、住商混合大樓(住宅使用比例達2分之1之建築物)、連棟透天厝(限非單一所有權人)，經結構初評評估危險度總評估分數大於45分，或經詳評建議補強者，可向工務局申請階段性補強經費補助，每棟最高可補助450萬元，並以補助金額不超過總補強費用85%為上限。

台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件目前已完成補強。圖／工務局提供
台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件目前已完成補強。圖／工務局提供

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