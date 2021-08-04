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道路邊坡雨後常崩 台南開鑿集水井有效改善

中央社 / 台南4日電

台南市六甲區市道175 線每逢汛期常因邊坡滑動，土石崩落影響安全，經專業調查後發現與地下水位驟升有關，市府首次以打造大口徑集水井方式改善，在近幾次大雨後收效良好。

台南市政府工務局今天公布2座大口徑集水井在近幾波大雨後的監測結果，數據顯示與歷年豪雨後監測比較，上邊坡地下水水位下降約4公尺，道路以上傾斜管監測結果也呈現穩定狀態，顯示現階段整治成效良好。

台南市工務局指出，六甲區市道175線約25K+410處，30年來邊坡持續不斷滑動下陷，經委託專業顧問公司對地盤滑動區進行調查及邊坡監測評估，發現每逢汛期豪雨常使地下水位驟升，整體邊坡載重增加，誘發泥岩地層滑動加劇。

台南市工務局指出，市府採取「排水為主，擋土為輔」整治方針，除進行路基保護工程，並於上邊坡開鑿2座直徑4.5公尺、深度28公尺的大口徑集水井，導排中深層地下水，截流地下水源頭及洩降地下水，希望在豪大雨期間洩降地層水壓，延緩滑動災害，提升道路安全。

台南市工務局指出，工程於5月中旬完工後，至今遇到多次豪大雨考驗，經委託顧問公司於豪雨等級降雨後觀測結果，2座大口徑集水井展現整治成效良好，工務局將持續監測區域滑動位移及水位變化情形，滾動式調整後續處置。

地下水 豪雨

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