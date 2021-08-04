洽公民眾請注意！台南市警二分局交通分隊今搬回原址

台南市警二分局交通分隊進行耐震補強修繕工程完工，分隊員警今天從北門路一段臨時辦公室，搬回中西區民生路271號原址辦公，警方提醒請民眾注意，以免跑錯地方。

交通分隊現有廳舍使用至今已達44年，外牆有明顯損傷及多處磁磚掉落鬆動，加上屋頂平台防水層多處損壞，每逢較大雨勢都會漏水，侵蝕建築結構，廳舍未達到耐震能力標準值有安全疑慮，經向中央及市府爭取經費補助後，得以改善現有廳舍環境。

交通分隊修繕期間在台南市北門路一段51巷18號之3號，原台南市警察局民防管制中心廳舍辦公(萬昌街東菜市場旁)。整修了將近1年完工。此次工程改善了建築結構安全、鋁門窗全部汰換，讓工作環境煥然一新，

警方說，民眾如有疑問可電警分局勤務指揮中心06-2144229，或行政組06-2134480洽詢。希望交通分隊以嶄新面貌提升服務量能，提升洽公民眾觀感，做好為民服務工作，強化警察執勤效能，並保障洽公民眾權益。