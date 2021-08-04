慶祝父親節 台南大遠百推全家福特賣會
迎接父親節，台南大遠百即日起至8月23日在6樓活動中心，舉辦「遠東全家福強檔展售特賣會」。台南大遠百說，現場有許多男性衣著、襯衫、涼感系列商品，價格優惠，民眾可以來挑件衣服送給爸爸，當成父親節禮物。
特賣會陳售男、女純棉內衣內著、男女內褲、機能涼感衣、休閒服飾、襯衫涼感衣、透氣排汗衫、機能服飾涼感衣、床組、涼被等等 。
展售商品PAUL SIMON運動休閒衫買二送一，任選3件只要399元，男款排汗除臭背心有奈米鋅離子的科技，抑制細菌消異味，質感舒適、涼感透氣2件特價350元。男、女棉素面棉T顏齊全一件199元，男款排汗T特價499元，還有冰絲涼感運動短褲原價1590元特價550元，現場還有多種商品全面優惠價。
台南大遠百說，單筆消費滿888元加99元換購反光運動帽1頂，限量100頂、單筆消滿5000元加99元換購La mode涼被1件，限量30件，相划算。
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