公所科員變農會總幹事 她要打造後壁米新品牌

台南市後壁區農會今上午辦理總幹事林怡歆就職儀式，林原是後壁公所民政課員，上任後強調，將發揮行政經驗，持續開發後壁米新品牌。

後壁區農會改選競爭激烈，原非當權派的前總幹事蕭麗姿陣營獲勝，蕭麗姿轉任農會理事長，常務監事郭啟財，理監事聘任在後壁區公所服務8年的林怡歆出任總幹事。

今上午舉辦就職儀式，後壁區長黃炳元、台南市議員蔡育輝、台南市農會總幹事吳嘉仁、市議員張世賢陣營及多名里長都來祝賀，會場喜氣洋洋。

40歲的林怡歆原在銀行服務，考取公務人員後在後壁公所服務已8年，林怡歆表示，過去公所任職期間，與里長、社區建立相當的默契，相信未來農會、公所也會成為農民的後盾。