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公所科員變農會總幹事 她要打造後壁米新品牌
台南市後壁區農會今上午辦理總幹事林怡歆就職儀式，林原是後壁公所民政課員，上任後強調，將發揮行政經驗，持續開發後壁米新品牌。
後壁區農會改選競爭激烈，原非當權派的前總幹事蕭麗姿陣營獲勝，蕭麗姿轉任農會理事長，常務監事郭啟財，理監事聘任在後壁區公所服務8年的林怡歆出任總幹事。
今上午舉辦就職儀式，後壁區長黃炳元、台南市議員蔡育輝、台南市農會總幹事吳嘉仁、市議員張世賢陣營及多名里長都來祝賀，會場喜氣洋洋。
40歲的林怡歆原在銀行服務，考取公務人員後在後壁公所服務已8年，林怡歆表示，過去公所任職期間，與里長、社區建立相當的默契，相信未來農會、公所也會成為農民的後盾。
「會努力提高在地農業的附加價值。」林怡歆受訪時也說，上任後希望攜手與農民朋友打拚，也會強化與公所合作，在農會信用部部分，會配合政府推動農機補助等各項優惠農業貸款，而後壁區稻米種植面積居台南之冠，農會的「後農米」、「蘭麗米」在市場已有好評，未來也會強化，除開發不同品牌良質米，也會推動米食再加工，針對地方另項農產芭樂打算開發成果乾，一起打造後壁新農業未來。
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