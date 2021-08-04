台南六甲175邊坡30年滑落不斷 鑿大口徑集水井整治見效

台南市六甲區市道175線約25K+410處邊坡滑落不斷，台南市工務局請顧問公司經地滑調查及邊坡監測等評估後，在災後工程中首次打造2座「大口徑集水井」，今年6月完工就遇上幾波大豪雨，正式派上用場，經顧問公司監測2座大口徑集水井排水量分別至少達每分鐘90公升及120 公升以上，與歷年豪雨後監測比較結果，上邊坡地下水位常時水位已下降約4公尺，道路以上傾斜管監測結果，也無地層變位增量，呈現穩定狀態，顯示現階段的整治成效十分良好。

工務局表示，台南市道174、175線山區道路為往來六甲、東山、楠西等重要樞杻，但六甲、東山段山區地層多屬泥岩，上伏崩積層，因泥岩具浸水易軟化特性，形成滑動面，每逢汛期豪雨常使地下水位驟升，整體邊坡載重增加，誘發並使滑動加劇，影響通行安全。

因30年來邊坡持續不斷滑動下陷現象，工務局決委託專業顧問公司對該地盤滑動區進行地滑調查及邊坡監測等評估後，採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除進行路基保護工程之外，並首次嘗試開鑿2座「大口徑集水井」，在豪大雨期間洩降地層水壓，延緩滑動災害，提升道路安全。

開鑿工程109年5月開工，110年5月中旬完工，總工程費約4000萬元，主要採三層次排水，包含地表排水改善減少入滲，坡面水平集水管導排中淺層地下水，以及主要在上邊坡開鑿2座直徑4.5公尺、深度28公尺的大口徑集水井，導排中深層地下水，在地下水源頭截流及洩降地下水，減少流入影響崩塌地穩定之地下水，並輔以箱型石籠坡趾壓重及道路護坡、施工便道修復等項目。